三地總裁鍾嘉村聯手開陽能源背信案 雄檢偵結起訴求刑18年

三地集團總裁鍾嘉村、開陽能源董事長蔡宗融等人因涉嫌在屏東大型太陽能光電場開發案中提供不實財務資訊、灌水工程款並侵占公司資金，導致上市公司北基國際等企業受損。高雄地檢署今（8）日偵結，依違反《證券交易法》特別背信及《公司法》等罪，起訴鍾嘉村等4人，並對鍾具體求刑18年。

三地集團與開陽能源爆發背信弊案，雄檢今偵結，依特別背信等罪求處三地總裁鍾嘉村18年徒刑，併科罰金1.9億元。（圖／翻攝畫面）

檢調指出，鍾嘉村以土地開發起家，旗下集團事業橫跨通路、房地產、能源與客運，包含北基國際、三地能源、三地開發等多家上市櫃與興櫃公司，為高雄知名集團。為開發屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁約130公頃的太陽能光電場，鍾嘉村透過北基國際100％持股的三地能源，與蔡宗融經營的開陽能源，以51％、49％持股比例合資成立合豐能源公司。

檢方查出，合豐能源取得籌設許可後，與開陽能源簽訂工程統包合約，依約每千瓦應支付5000元開發費。然而，鍾嘉村涉嫌與蔡宗融合謀，透過假合約將應付給合豐能源的開發費，轉匯至由鍾嘉村實質掌控的尚發營造，造成合豐能源至少1億9845萬元損失。

此外，原本估算僅需1億7200萬元的工程款，鍾嘉村涉嫌灌水以3億5700萬元發包給尚發公司，尚發則以3億2900萬元發給毅城營造施作，2800萬元差額由毅城營造郭姓負責人回流給鍾嘉村，毅城營造再以1億7200萬元費用轉包給世英營造，多出的1億5239萬元同樣流至鍾個人口袋，最終不法金額估達3億5084萬元，形同掏空數家上市櫃公司，使北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失。

檢調另發現，計畫上市的開陽能源為美化財報，將鍾嘉村收受的回扣款項列入「在建工程款」，虛增資產與獲利，誤導投資人，造成北基國際作出不利投資決策。

雄檢今年10月發動搜索並約談相關人員，鍾嘉村一度獲2000萬元交保，檢方抗告成功後，法院裁定羈押禁見。鍾嘉村期間曾因身體不適戒護就醫。雖已繳回犯罪所得1億2439萬餘元，但檢方今日偵結，依特別背信、《證券交易法》起訴鍾嘉村，具體求刑18年，併科罰金1億9000萬元。

至於蔡宗融，因涉嫌配合美化財報與資金流向安排，遭檢方依違反證交法起訴，具體求刑12年，併科罰金1000萬元。

