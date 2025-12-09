三地總裁鍾嘉村「3癌症纏身」！家屬一夜籌2億2千萬交保：每天上傳臉照

記者簡榮良／高雄報導

我身體狀況很不好，不要再押了！三地集團創辦人鍾嘉村昨（8）日遭高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴，過程一度籌不出2.2億交保金，被法官裁定羈押；家屬經過一夜奔波，火速湊齊現金具狀聲請於並今（9）日下午成功交保。法官看在鍾嘉村罹患3個癌症，隨時有住院可能，未限制住居，改配戴電子腳鐐監控8個月，並於每天上午10時至中午12時，拍攝自己面部照片回傳。

鍾嘉村一度籌不出2.2億交保金，被法官裁定羈押；家屬一夜奔波，火速湊齊現金具狀聲請於今（9）日下午成功交保。（圖／翻攝畫面）

鍾嘉村以土地開發起家，集團版圖橫跨通路、房地產及客運，順風順水的人生大老闆形象，卻遭指控透過灌水工程款等方式，損害北基國際、三地能源、開陽能源等多家公司和投資人權益，不法金額已達到3.5億元。

雄檢在掌握具體事證後，今年10月起開始收網行動，鍾嘉村一開始裁定2000萬元交保，雄檢抗告後撤銷發回，地院在審理後改裁定鍾嘉村收押禁見，期間鍾嘉村一度身體不適送醫戒護治療；雖然鍾嘉村繳回1億2439萬餘元犯罪所得，但檢方仍在12月8日偵結全案，檢方依背信、證券交易法將鍾嘉村起訴，並具體求刑18年。

針對是否續押、交保？檢辯雙方在法庭上攻防，檢方認為，若要交保，扣除已繳回1.2億元不法所得，保釋金不可低於2.2億元，對此，鍾嘉村卻喊籌不出來，希望降低一點「我身體狀況很不好，不要再押了」。但法官相信他有足夠財力，裁定羈押；家屬連夜奔波，湊齊2.2億現金具狀聲請於今日交保成功。

法官看在鍾嘉村罹患3個癌症，隨時有住院可能，未限制住居，改配戴電子腳鐐監控8個月。（圖／翻攝畫面）

鍾嘉村律師說，鍾嘉村有三個癌症：肝癌、腎臟和膀胱癌，身體不好，交保理由沒有串證的問題，錢是跟親朋好友借的，公司一夜間沒辦法拿大筆天文數字。

法院考量被告罹患惡性腫瘤，且於羈押期間曾至高雄榮總住院治療多日，有診斷證明書、高雄看守所被告健康狀況評估單存卷可證，足認被告身體狀況確實欠佳。

而檢察官希望交保金額為2億2000萬元，裁定被告於提出保證金新臺幣2億2千萬元後，准予停止羈押，且為保全後續程序之進行，併命被告限制出境、出海8月，且被告應接受電子腳鐐之科技監控設備8月，並應於每天上午10時至中午12時，拍攝自己面部照片並同步傳送科技設備監控中心。另外，衡酌被告隨時有住院可能，且有科技監控被告行蹤，因此未限制住居。

