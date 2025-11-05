三地能源高雄TASS參展 真實展示漁電共生具體成果

圖說：三地能源高雄TASS展現漁電共生實證成果，蝦貝真實展示、產業共榮落地實踐。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

2025「亞洲永續供應與循環經濟會展（TASS）」5日於高雄展覽館登場，三地能源以「漁電共生」為核心展出主題，現場實體展示自家七股案場實際養殖的白蝦與牡蠣樣本，透過真實成果回應外界對光電與養殖是否能共存的疑慮，展現能源與水產產業融合發展的可行模式。 三地能源於台南七股打造全台規模最大的漁電共生案場，總場域面積達 320 公頃，涵蓋光電設施與養殖池，目前已投入超過 105 池進行實際養殖。養殖物種包括虱目魚、文蛤與白蝦，並攜手在地原養殖戶啟動石斑魚等高單價經濟魚種的試驗計畫，拓展產業應用面與市場附加價值。

圖說：三地能源高雄TASS展現漁電共生實證成果，蝦貝真實展示、產業共榮落地實踐。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

為協助在地漁民穩定經營，三地能源成立專業養殖團隊，導入 AI 智慧養殖、水質監控、光和發酵菌應用與產銷履歷輔導，建立標準化、數據化的共生養殖機制，兼顧產量穩定與生態永續。現場展區同步播放案場實況與技術流程影片，搭配樣本展示具體呈現成果，以行動回應審計部對政策落實的疑慮，證明光電與養殖不僅可並行，更能共創產業轉型新模式。

截至目前，三地能源於全台光電案場累計商轉容量已達 131MW，總建置量突破 270MW，年發電量逾 1.7 億度，年減碳效益相當於種下 1,416 座大安森林公園。未來將持續深化養殖技術研發、擴大與在地合作，推動具登記、輔導與履歷制度的標準化漁電案場，打造兼具能源效益與地方韌性的綠色產業示範。

