三地鍾嘉村透過光電工程 層層轉包套利3.5億遭起訴 法官防逃裁定繼續羈押兩個月
高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控把屏東獅子鄉、車城鄉等地的太陽能光電場開發工程，透過灌水工程經費、層層轉包，賺取3.5億元不法所得。高雄地檢署今（8日）以特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村並隨案送高雄地院。法官認為，被告涉犯罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，非予羈押，恐難審判執行，有羈押之必要，裁定繼續羇押兩個月。
雄檢今年10月2日掌握具體事證，指揮調查局兵分多路搜索，當初聲押鍾嘉村後，法院裁定2000萬元交保，蔡宗融則無保請回，雄檢當晚提起抗告，經撤銷發回後，高雄地院在10月9日改裁定蔡宗融以200萬元交保，鍾嘉村收押禁見兩個月。雄檢在羈押期限前起訴鍾嘉村並隨案移審高雄地院，接押庭晚間裁定鍾嘉村繼續羈押兩個月。
起訴書揭露，鍾嘉村身兼北基國際、合豐能源等多家公司負責人，並實質掌控尚發營造。合豐能源是由三地與開陽兩公司分別以 51%、49% 股權合資成立。依據合豐能源與開陽能源簽訂的總承包合約（EPC合約），開陽能源應支付每千瓦 5000 元的土地開發費予合豐能源。
然而，鍾嘉村為侵占這筆款項，竟與開陽能源負責人蔡宗融共謀，透過簽訂虛偽的委任開發契約。他們將原本屬於合豐能源的土地開發款，轉匯至自始未參與開發業務、由鍾嘉村掌控的尚發營造，隨後挪為私人使用。此舉導致合豐能源遭受1億9845萬元的損失，連帶持有合豐能源 49％股權的興櫃公司開陽能源，也承受了9724萬500元的損害。
除了開發費用的侵占，鍾嘉村與毅城營造郭姓負責人還在案場的「水土保持工程」上大動手腳。鍾嘉村明知實際具有甲級證照的世英營造，估算費用僅約 1億7,200萬元。但他卻與郭男謀議，指示合豐能源以高達 3億5700萬元的天價，將工程層層轉包給尚發營造、毅城營造，最終才由毅城營造以原價發包給世英營造施作。
郭男依約將巨額回扣交付予鍾嘉村，累計侵占合豐能源工程款共達 1億5239萬多元。值得注意的是，鍾嘉村已針對水保工程款部分坦承犯行，並於本月 4 日向雄檢繳回部分犯罪所得 1億2439萬多元。
為掩蓋這筆不當金流，蔡宗融與開陽能源詹姓財務長共謀，將支付給尚發營造的 1億6800萬元回扣，不實地列為資產「在建工程-費用」。此舉導致開陽能源公司 110 年第 2 季財報的「淨利」和「資產」虛增。蔡宗融更指示詹男在編製登錄興櫃股票的「公開說明書」時，將該筆回扣隱匿為模糊的「客戶庚」，嚴重損害主管機關審核的正確性，並影響投資人判斷。
雄檢痛斥鍾嘉村法治觀念薄弱，利用國家能源政策牟取私利，犯罪所得龐大。檢方請求法院對鍾嘉村合併定執行有期徒刑18年，併科罰金 1億9000萬元。蔡宗融則被求處合併定執行有期徒刑12年，併科罰金1000萬元。
