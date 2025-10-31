三地門共融生活中心慶重陽 聽vuvu說故事暨族語歌謠分享

屏基副院長黃雅芳頒獎給說故事達人前三名，分別是江淑貞，葉鳳英及巴碧妹（由右至左）。（屏東基督教醫院提供）

記者毛莉／屏東報導

屏基醫療財團法人三地門共融生活中心 31 日舉辦理「聽 vuvu 說故事~~~~~ milimilingan ni vuvu 暨族語歌謠分享活動」，透過歌謠表演及故事分享，不僅對長者表達致敬，重溫祖先的智慧，讓文化的火種在世代間延燒，更是一場跨世代、跨族群的文化傳承。

該活動由屏基醫療財團法人與屏東縣三地門鄉公所共同主辦，並由屏基醫療財團法人三地門共融生活中心與屏東基督教醫院承辦。協辦單位陣容龐大，涵蓋三地門鄉衛生所、多個社區整合服務與樂智據點、文化健康站、社區照顧關懷據點、松年大學、原鄉樂齡學習中心，以及屏東縣地磨兒民族實驗小學及鄰近國小附設幼兒園等教育機構，期望藉由公部門與地方單位的支持，成為推廣原住民文化、強化社區凝聚力的重要契機。

廣告 廣告

排灣族與魯凱族的傳統歌謠，承載著數百年的歷史記憶與文化精髓。無論是排灣族的「古謠」（ljavai）抑或魯凱族的「吟唱」（tjaruvu），不僅是祭典、狩獵、愛情與生活的縮影，更是族人與祖先、土地對話的橋樑。

不過，在現代化浪潮下，族語與歌謠的傳承正遭遇危機，希望藉由這次活動強化長輩在文化傳遞中的核心角色，凸顯 vuvu 的智慧 與故事傳承價值，培養年輕世代對族群文化的自信與認同，達到世代傳承的深遠意義。

「族語歌謠分享」單元主要邀請設置於原鄉的文化健康站、社區關懷據點及樂齡學習中心等團體參與 ，提供一個跨部落的交流平台，鼓勵參與者以創意方式活化傳統歌謠，融入現代生活。「聽vuvu說故事」則是個人賽，參賽者可以搭配道具、音樂或造型，將部落的傳說、勇士的榮耀和家族的牽繫，透過生動的敘事感染所有聽眾。

活動更設置了多元獎項，以表彰這些「故事達人」：除了最高的金質、銀質、銅質獎外，還特別設立了「最佳故事達人樂齡獎」，頒給年紀最長的分享者，以此向長者致以最高的敬意 。

這次活動的核心在體現文化美感與世代傳承精神，這不僅是單純的競賽，更是鼓勵長者展現智慧、引導年輕世代深入了解族群根源的平台。期盼喚醒參與者心中的文化自豪，並吸引社會大眾對原住民文化的關注與支持，讓這些歌聲跨越山海，傳遞到更廣大的群眾，促使排灣族與魯凱族的傳統之美在現代社會中綻放光芒。