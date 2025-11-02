三地門共融生活中心文化傳承

屏基副院長黃雅芳頒獎給說故事達人葉鳳英、江淑貞及巴碧妹（由右至左）。（記者毛莉攝）

▲屏基副院長黃雅芳頒獎給說故事達人葉鳳英、江淑貞及巴碧妹（由右至左）。（記者毛莉攝）

屏基醫療財團法人三地門共融生活中心舉辦理「聽vuvu說故事暨族語歌謠分享活動，透過歌謠表演及故事分享，讓文化的火種在世代間延燒，傳承跨世代、跨族群文化。

該活動由屏基醫療財團法人與三地門鄉公所共同主辦，邀集衛生所、多個社區整合服務與樂智據及地磨兒國小等單位參與，成為推廣原住民文化、強化社區凝聚力的重要契機。

排灣族與魯凱族的傳統歌謠，承載著數百年的歷史記憶與文化精髓。無論是排灣族的古謠，或魯凱族的吟唱，不僅是祭典、狩獵、愛情與生活的縮影，更是族人與祖先、土地對話的橋樑，該活動達到世代傳承的深遠意義。

族語歌謠分享邀請設置於原鄉的文化健康站、社區關懷據點及樂齡學習中心等團體參與，提供跨部落的交流平台，鼓勵參與者以創意方式活化傳統歌謠，融入現代生活。

聽vuvu說故事則是個人賽，參賽者可以搭配道具、音樂或造型，將部落的傳說、勇士的榮耀和家族的牽繫，透過生動的敘事感染所有聽眾。

屏基表示，這次活動體現文化美感與世代傳承精神，不但鼓勵長者展現智慧，更是引導年輕世代深入了解族群根源的平台，促使排灣族與魯凱族的傳統之美在現代社會中綻放光芒。