三地門大愛文化健康站 揭牌

▲屏縣三地門大愛文化健康站揭牌，打造長者第二個家。（記者毛莉攝）

屏東縣政府為讓原住民長者能就近獲得更穩定的照顧，昨（五）日在三地門鄉長治百合部落舉行「大愛文化健康站」揭牌儀式，縣長周春米表示，不僅減輕照服員負擔，也讓原鄉地區的長照服務更加縝密、完善。

周春米表示，目前屏東縣原住民族人口約六萬三千人，其中五十五歲以上長者約一萬七千人，佔總數二十七％，顯示部落長者的長照需求刻不容緩，縣府近年推出長者假牙、交通費補助以及敬老卡點數翻倍等友善措施，鼓勵長輩們多多搭乘交通運輸工具走出家門，期盼透過跨局處資源整合，逐步擴充長照服務量能。

周春米指出，屏東縣有四百四十三個村里，目前縣內已有七十七處文化健康站，加上社區關懷據點合計四百二十處，成為推動長者照顧的重要里程碑，也會聘請專業老師帶領課程，未來將持續盤點相關資源，確保每位長輩們都能獲得最好的照顧。

縣府原住民處表示，大愛文化健康站的設立，源自莫拉克風災後的重建計畫，當時，部分原居住在三地門鄉德文部落的族人，因政府重建政策而遷居至長治百合大愛園區的永久屋。設站之前，長者主要由德文文化健康站的照服員，以分時、分地方式往返原鄉與永久屋基地，提供居家探訪、送餐及延緩失能課程等服務。