三地門產業2.0啟動！簽署淨零MOU 以文化與綠能打造原鄉永續新典範

【互傳媒／記者 范家豪／三地門 報導】 屏東縣三地門鄉正式啟動產業升級與淨零轉型新篇章。三地門鄉公所27日上午於德萊公園舉辦「藝境啡凡暨德文觀星活動成果展」，作為「三地門文化記系列活動」重要場次之一，透過成果展示、文化體驗與永續行動，完整呈現原住民族多元產業發展2.0計畫的階段性成果。

活動中，三地門鄉公所攜手三地門鄉文化觀光勞動合作社及台灣原住民淨零永續發展協會，共同簽署「三地門淨零願景合作備忘錄（MOU）」，宣示三地門鄉正式投入產業淨零轉型行列，以原鄉文化為核心，朝向「淨零示範鄉鎮」目標穩健前進。

▲三地門鄉公所27日於德萊公園舉辦「藝境啡凡暨德文觀星活動成果展」。（圖／記者范家豪）

鄉長曾有欽表示，「文化記系列活動」不只是文化保存與展演，更是推動地方產業轉型的重要平台。本次成果展整合產業升級、綠領人才培育與低碳實踐，透過跨部門與跨組織合作，逐步導入綠色商店認證、產業碳盤查及低碳營運輔導，讓永續發展理念落實在部落產業經營與日常生活中。

現場規劃綠色市集，集結在地工藝、小農農特產品及青年返鄉品牌，並首度導入太陽能蓄電設備作為市集主要供電來源，實踐低碳活動設計；同時舉辦「環保兌換贈苗」行動，鼓勵民眾以回收物兌換楓香與台灣肖楠苗木，透過植樹提升地方綠覆率與自然碳匯量，朝向活動碳中和目標邁進。

▲三地門鄉公所27日於德萊公園舉辦「藝境啡凡暨德文觀星活動成果展」。（圖／記者范家豪）

夜間登場的德文觀星活動，則以低碳旅遊為核心，結合排灣族星空文化導覽與低光害示範，傳遞節能減碳與生態保育理念，讓民眾在仰望星空的同時，也重新思考人與自然的關係。

活動期間同步辦理綠領人才與綠色商店授證，樹立原鄉綠色產業標竿，展現三地門鄉以文化為根、產業為本，透過實際行動推動淨零轉型的決心與能量，為原鄉永續發展寫下嶄新里程碑。