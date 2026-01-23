三地門遊客中心啟用線上導覽 打造「文化記」智慧觀光新品牌 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】屏東縣三地門鄉今日（23）日於三地門遊客中心（原多功能中心）盛大舉辦「三地門鄉遊客中心啟用暨觀光導覽網站上線發表會」。由鄉長曾有欽親自主持，在古謠傳唱者鍾天雷悠揚的歌聲與部落耆老的祈福禱告中揭開序幕。透過實體遊客中心的服務升級與數位導覽系統的整合，形塑「三地門文化記」地方品牌，正式邁入智慧觀光新紀元。

鄉長曾有欽致詞時表示，三地門鄉擁有豐富的自然景觀與藝術文化，是屏東縣原住民族的文化重鎮。為了讓遊客能更深度體驗在地之美，公所團隊積極推動「文化深耕、導覽創新與永續發展」計畫。新啟用的遊客中心不僅是旅客諮詢的窗口，更是展示三地門鄉好吃、好玩、好買的櫥窗，期盼透過一站式服務概念，串聯鄉內各村特色，帶動整體觀光產業發展。

本次發表會的亮點之一，是同步上線的「三地門鄉觀光導覽網站」。公所團隊歷經深入調查，實地走訪三地村、大社村、安坡村等10個村落及長治百合園區，盤點共計200處景點、工坊、餐飲與市集。網站支援中、英、日三種語言，並結合互動地圖與遊程規劃功能，讓國際與國內遊客皆能輕鬆獲取資訊。此外，同步推出的全彩觀光旅遊摺頁，設計融合在地文化意象，遊客只需掃描摺頁上的QRCode，即可連結至網站，實現虛實整合的無縫旅遊體驗。

啟用儀式現場氣氛熱鬧，除了主視覺設計展現「三地門文化記」的品牌形象外，現場亦邀請了在地特色業者共襄盛舉，包括原住民文化工藝、傳統手編織工藝、文化文創設計的「黃氏手編」、「變心人」、「烏野家」、「Pasakene 創意工坊」，整合原住民活動與文創商品推廣的「屏東縣三地門鄉原住民文化觀光勞動合作社」， 以及推廣童玩文化的「安坡童玩王國」等店家設攤展示，以及推廣童玩文化的「安坡童玩王國」等店家設攤展示，展現三地門鄉多元蓬勃的產業活力。