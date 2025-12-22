三地門選舉 恐重演多人混戰

明年鄉長選舉，屏東縣三地門鄉長曾有欽（見圖）將拚連任，但部落盛傳，曾之女曾巧忻、以及與曾有親戚關係的公所祕書陳忠雄、前縣議員柯富國之妻賴淑貞，都有意參選。（謝佳潾攝）

屏北地區4原鄉即屏東縣霧台、三地門、泰武及瑪家鄉，當中三地門鄉一如既往最激烈，不僅前鄉長車牧勒薩以．拉勒格安將捲土重來，部落盛傳現任鄉長曾有欽之女曾巧忻、以及與曾有親戚關係的2名「有力人士」都有意參選，讓這場選戰備受關注。

據部落人士表示，三地門鄉有10個部落，不僅文化底蘊深厚，在教育界、軍警界、政界更是人才輩出，所以每屆鄉長選舉都極為激烈，16年前還曾經出現7人參選的局面，且彼此間都有親戚關係，而明年極有可能「盛況重演」。

部落人士指出，曾有欽雖是教育界出身，但與年輕族群的連結還不夠深，加上因公務車私用卡上官司，所以參選變數有點大，因此盛傳其女曾巧忻有意接棒參選，不過除了女兒外，與他有親戚關係的公所祕書陳忠雄、前縣議員柯富國之妻賴淑貞，都傳出有意參選。

部落人士說，前鄉長車牧勒薩以．拉勒格安已表態將捲土重來，因此明年選舉究竟是「曾大家族」協商出一人與前鄉長對抗，或是各自參選努力拉票，值得觀察，此外，立委盧縣一前南區辦公室主任謝清貴也傳有意參選，足見選況激烈。

同樣出身教育界的泰武鄉長潘明福，一上任後因作風前衛，加上活動、建設又多，因此頗受部落愛戴，大家都看好他連任機率高，不過前鄉代會主席華李立民傳有意捲土重來與潘再對決一次，潘是華李立民的老師，這場師生對決格外有看頭。

瑪家鄉長羅清仁則因風評不錯，加上是基督徒、且又是教會長老，所以目前無人表態與他競爭鄉長寶座，部落人士說，羅明年同額競選機率非常高。

相較三地門鄉、泰武鄉、瑪家鄉屬排灣部落，族人個性較直接，屬魯凱部落的霧台鄉民則個性內斂，對於鄉長選舉未到一定時間，參選意願不太會浮上檯面，部落人士說，現任鄉長巴正義應該會繼續拚連任，至於誰與之競選，最快要明年初才看得出端倪。