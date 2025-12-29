三地門鄉啟動產業 2.0 以排灣文化翻轉原鄉經濟

曾主委致詞

在大武山系的靜謐環抱下，古老的部落智慧正與當代的永續願景交織出嶄新的產業篇章。原住民族委員會主任委員曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 27日親自出席於屏東縣三地門鄉德萊公園舉行的「產業 2.0 成果展暨淨零行動合作備忘錄簽署」活動，見證三地門鄉如何以文化為核心根基，成功將原鄉產業推向永續轉型的新高度。

這場結合德文部落「原民觀星產業推動計畫—星語之旅」的成果發表，不單是一次觀光開發的展現，更是一次對族群主體性的深刻實踐。曾智勇主委指出，文化從來不是產業發展的附加條件，而是原住民族走向世界最核心的競爭優勢。德文部落將世代相傳的星象知識與山林智慧，轉化為現代化的天文導覽與文化詮釋系統，在守護低光害環境的同時，成功形塑出具備高度辨識度的深度旅遊模式。這種模式不僅創造了在地青年回流的就業機會，更讓珍貴的文化遺產在專業化與制度化的過程中，達成了「以文化帶動產業、以產業支持文化」的正向循環。

開幕表演-德文文化健康站長輩演唱

與此同時，活動現場由三地門鄉公所攜手文化觀光勞動合作社及民間組織，共同簽署了「淨零行動合作備忘錄」，正式宣告原鄉邁入綠色轉型的關鍵時刻。透過綠領人才的培育、低碳活動的精準設計，以及友善照明與綠色市集的具體實踐，三地門鄉展現了地方政府與部落組織在永續治理上的高度行動力，將氣候變遷的全球議題，轉化為部落產業經營與日常生活的具體行動。

原民會強調，三地門鄉此次的豐碩成果，是中央與地方攜手推動經濟自主與文化永續的具體典範。未來政府將持續透過政策引領與資源整合，協助更多部落發展兼具文化主體性、產業可行性與環境責任感的多元發展模式。在星光與山林的見證下，原鄉正逐步建構出一套可複製、可擴散的永續路徑，讓部落的產業在邁向淨零目標的同時，依然能保有最溫潤的文化底蘊。

曾主委於觀星區體驗計畫成果發表

撰文／TCnews、原住民族委員會；攝影／原住民族委員會