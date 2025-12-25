三地集團創辦人鍾嘉村因涉弊案宣布退休 兒鍾育霖接棒轉型經理人制

三地集團新任董事長鍾育霖（右）宣布集團重組，由專業經理人打造永續競爭力。（三地集團提供）

因創辦人涉入光電弊案，三地集團今（25）日宣布，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，正式退休、卸下集團經營職務，由第二代鍾育霖接棒，並全面啟動「專業化治理重組計畫」，將事業劃分為五大核心體系，由專業經理人領軍。

三地集團以高雄自辦市地重劃起家，現在已橫跨通路、房地產及能源，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等5家上市櫃、興櫃公司，為高雄知名開發集團。

旗下還有知名的國民零食品牌乖乖，是因創辦乖乖的廖家發生家族內鬥，在2019年將經營權交給三地開發集團，2021年找來在外商食品界經驗豐富的簡嘉鋒擔任總經理，成功活化品牌。

但創辦人鍾嘉村近期被控，透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，導致北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失，影響投資人權益，不法金額估計超過3億元，雄檢今年10月啟動調查。

三地集團表示，該訴訟屬於創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

三地集團表示，將把事業版圖劃分為五大核心體系，休閒流通體系將由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。

不動產體系會整合所有建築與土地開發業務，由總經理莊峻宇主理。能源產業體系由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長。油品事業體系由北基國際廖順慶總經理負責，食品與生技業體系方面，乖乖的部份由總經理簡嘉鋒主責。

在財務結構方面，鍾育霖表示，集團將透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元之價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。

