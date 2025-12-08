三地集團創辦人鍾嘉村涉侵占逾3億 雄檢求刑18年

（中央社記者張已亷高雄8日電）三地集團創辦人、前北基公司負責人鍾嘉村等人，涉嫌透過虛偽委任開發契約等方式，侵占屏鵝公路太陽光電開發部分工程款，不法所得逾3億；雄檢今天偵結起訴鍾男等4人。

高雄地檢署今天透過新聞稿及關係圖說明，鍾嘉村為北基國際公司負責人，其公司百分之百持股「三地能源股份有限公司」，與開陽能源公司合作，各以51%、49%持股並合資成立合豐能源公司。

檢方調查，鍾嘉村民國108年間涉嫌主導合豐能源公司向其承租屏東縣獅子、車城鄉土地，以發展太陽能光電，由合豐能源公司與開陽能源公司簽訂工程、採購及施工總承包合約，而開陽能源公司須支付每千瓦5000元的土地開發費給合豐公司。

檢方表示，鍾嘉村涉嫌為侵占此筆開發費，與開陽能源公司負責人蔡宗融共謀，涉嫌以其實質掌控的尚發營造公司，透過與開陽公司以虛偽委任開發契約方式，將應支付給合豐公司的土地開發費，另外匯至未實質辦理土地開發業務的尚發公司，使合豐公司損失新台幣1億9845萬元。

檢方追查，此太陽能光電案場因水土保持工程款超出蔡宗融估算，經蔡宗融與鍾嘉村討論後，決定由合豐公司另尋廠商施作；鍾嘉村涉嫌與毅城營造公司郭姓負責人謀議，先由合豐公司以3億5700萬元，層層轉包給尚發公司及毅城公司。

檢方表示，後續由毅城公司以1億7200萬元，發包給另一間公司施作，郭男再依約將回扣以現金或匯款等方式，交付給鍾嘉村，累計截留並侵占合豐公司工程款計1億5239萬3334元。

檢方另查出，開陽公司110年間欲申請股票公開發行，將太陽能光電案場作為公司營運實績，涉嫌以開陽公司名義與尚發公司另簽保密合約，將給付給尚發公司的回扣不實帳列，使財務報告中的「淨利」及「資產」虛增，損害投資大眾權益。

檢方表示，經執行搜索並傳喚鍾嘉村等人到案，訊後聲押鍾嘉村及蔡宗融，並提起抗告，經高雄地方法院裁定，鍾嘉村羈押禁見，蔡宗融則以200萬元交保並限制住居、出境出海。

檢方指出，全案今天偵結，依涉嫌違反證券交易法等罪嫌，起訴鍾嘉村等4人，並考量鍾嘉村已繳回部分不法所得，具體求刑18年徒刑、併科罰金1億9000萬元；對於蔡宗融則具體求刑12年、併科罰金1000萬元。（編輯：陳仁華）1141208