三地集團董座2.2億交保金籌到了？ 辯護人具狀請求停押

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，因涉嫌收受約3.5億元回扣遭收押，昨(8)日偵查終結，依特別背信、證券交易法等罪起訴，移審後，檢方要求2.2億元保釋金，但鍾嘉村喊出「資金有困難，籌不出來」，法官則是語帶玄機地指出「三地集團很大、相信有足夠財力」，雙方攻防戰進行許久，最後裁定，今天上午10點前，只要將保釋金籌齊，就能聲請交保，目前得知辯護人具狀請求具保停止羈押！

檢調進入三地集團，進行搜索動作，因為創辦人鍾嘉村，涉嫌收受回扣，不法所得高達3.5億，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐(12.08)說：「已經占合豐公司實收資本高達百分之65.27，(求刑)有期徒刑18年。」

三地集團和與開陽能源董事長蔡宗融合作，透過假合約，將1.9億的開發費，匯給鍾嘉村掌握的尚發營造，後來因太陽能場的工程款超出估算，因此再由合豐找其他廠商施工，以3.5億金額發包給尚發營造，他們再以3.2億發包出去，接到案子的毅城營造，將價差回流給鍾嘉村，事後再以1億7200萬元費用轉包施作，多出來的工程費，再次回扣到鍾嘉村手裡。

另外，檢調又查出，計畫上市的開陽能源，為了美化財報，將流給鍾嘉村的1億6800萬元回扣，列入「在建工程款」誤導投資人，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐(12.08)說：「均係涉犯證券交易法之特別背信，且不法犯罪所得占1億元以上。」

涉案的鍾嘉村被收押，昨日延押庭上，檢辯雙方因為保釋金額進行激辯，儘管坦承部分犯行，以及繳回1.2億的不法所得，但檢方認為若要交保，保釋金至少要高於2.2億元，而且要上電子腳鐐，庭審期間法官問對於交保金，是否有問題，當下鍾嘉村隨即喊出，資金有困難籌不出來，希望可以降低一點，並且強調，自己身體狀況很不好，希望不要再押了。

對於說法法官認為，三地集團很大，相信有足夠財力，雙方的攻防戰僵持許久一度休庭，最終裁定，如果今(9)日上午10點前籌到錢，就能聲請交保，如果無法的話，就要延後到明(10)日，力拼交保的鍾嘉村，目前得知，辯護人已經具狀請求具保停止羈押，送請高雄地檢署，如檢察官同意後，承辦的法官將會下裁定。

