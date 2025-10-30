三地集團負責人鍾嘉村涉證交法羈押 抗告駁回最長關4個月

三地集團負責人鍾嘉村涉嫌違反證券交易法被羈押，他不服提起抗告，被高雄高分院裁定駁回並定案。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕三地集團負責人鍾嘉村涉及「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」弊案，被高雄地院裁定羈押後，他不服提起抗告，被高等法院高雄駁回並定讞，最長可關4個月。

據了解，三地集團與開陽公司合作屏東縣「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，經高雄地檢署調查發現疑涉及工程款回扣弊案，並在本月初發動搜索，帶回鍾嘉村到案說明後，依觸犯證券交易法的特別背信罪，聲請羈押禁見，但被高雄地院裁定2000萬元交保。

廣告 廣告

檢方不服提起抗告，經高雄高分院撤銷發回後，地院法官開庭審理後，認定有證之虞，裁定羈押禁見，隨即由法警解送高雄二監羈押。

鍾嘉村不服，提起抗告，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，裁定駁回，不得再抗告，最長可被羈押4個月。

此外，鍾嘉村和前台南市議長、現任台南市議員郭信良涉嫌台南將軍光電場貪瀆等弊案，業經橋頭地檢署偵查起訴，現由橋頭地院審理中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜

謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦

