三地集團重組 二代鍾育霖掌舵

三地集團25日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」，創辦人鍾嘉村即日起正式退休，卸下所有集團經營職務，由第二代鍾育霖接棒，出任三地集團董事長。至於鍾嘉村所涉司法案件，三地指出，屬鍾個人事務，與集團營運、財務及決策體系無涉。

三地集團由鍾嘉村於民國97年創立，跨足綠能光電、交通運輸、油品能源等8大領域產業。今年4月鍾嘉村捲入台南將軍光電廠弊案，被橋頭地檢署依違反貪汙罪起訴；又因屏東光電場開發案，涉嫌從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額估計超過3億元，高雄地檢署依違反《證券交易法》等罪起訴，向法院具體求處有期徒刑18年，12月初經法院裁定以2.2億元交保。

三地集團指出，此次治理重組是為回應社會期待、因應全球產業快速變遷的重要調整。鍾嘉村表示，已完成階段性任務，正式交棒給第二代，未來集團營運將交由專業團隊依制度運作，建立透明、分工明確的治理架構。

鍾育霖強調，將進行組織架構簡化與專業分工，事業版圖畫分為5大核心體系，休閒流通體系由南仁湖企業董事長鄭宜芳領軍，負責飯店、娛樂休閒及OT、ROT、BOT等事業；不動產體系由莊峻宇總經理主理，專注精緻住宅與智慧廠辦開發。

能源產業體系由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，布局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務；油品事業體系則由北基國際總經理廖順慶負責，致力加油站通路轉型新能源補給站；食品與生技業體系部分，乖乖公司整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略，讓國民品牌影響力延伸至機能性食品市場。