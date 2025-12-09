三地集團鍾嘉村光電案海撈3.5億 向法官哭窮「籌不出2.2億」

三地集團創辦人鍾嘉村因捲入涉嫌不法海撈3.5億元的案件，最終再度被裁定羈押。（圖／TVBS）

三地集團創辦人鍾嘉村，捲入光電弊案後，昨天(8號)召開延押庭，辯護律師希望當庭具保，不過檢察官要求支付2.2億交保金，搭配電子腳鐐，沒想到鍾嘉村向法官哭窮，說短時間內湊不出這麼多錢，再度被裁定羈押，而前總統蔡英文臉書貼文說，應該要不分藍綠強力肅貪。

檢調單位已公開搜索三地集團的畫面，揭露鍾嘉村涉嫌與能源公司合作在屏東光電案中不法獲利的情況。在8日召開的延押庭上，辯護律師希望能讓鍾嘉村當庭具保，然而檢察官考量鍾嘉村已繳回1.2億元不法獲利，仍要求他再籌措2.2億元交保金並配合電子腳鐐等監控措施才能獲釋。面對這項要求，鍾嘉村和辯護律師表示無法在短時間內籌措如此龐大金額，同時也因鍾嘉村先前羈押期間曾身體不適就醫，希望能縮短羈押期或降低交保金額。綜合各方因素考量後，法官最終裁定繼續羈押鍾嘉村。

值得注意的是，今年8月鍾嘉村曾捲入前台南市議長郭信良弊案，當時僅需200萬元交保金就迅速獲釋，形成鮮明對比。雄檢襄閱主任檢察官林志祐表示，鍾嘉村至今仍否認土地開發費用部分的犯行，雖然已坦承水土保持工程的不法行為並繳回部分犯罪所得約1億2400多萬元。檢方已請求法院分別量處鍾嘉村有期徒刑14年和10年，合併定為18年有期徒刑，並科處1億9000萬元罰金。

目前鍾嘉村家屬若能準備好2.2億元保釋金，仍可具狀申請交保，讓他暫時恢復自由身。這起案件凸顯了近年來台灣光電產業弊案頻傳的問題，也引發社會各界對於肅貪工作的高度關注。

