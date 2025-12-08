南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

高雄三地集團創辦人鍾嘉村，與能源公司董事長蔡宗融，合資成立的能源公司，並開發屏鵝公路光電案場，但鍾嘉村卻透過層層轉帳，把相關款項，以土地開發費、水土保持費等名目，導入自己的營造公司，不法金額超過3.5億元，遭檢方求處18年徒刑，併科罰金1億9千萬元，蔡宗融則因涉嫌製作假財報，被求處12年徒刑。





三地集團鍾嘉村聯手能源公司吞3.5億 雄檢求刑18年

檢調透過層層追查，發現鍾嘉村和蔡宗融合資成立的能源公司，透過轉帳，把相關款項，以土地開發費、水土保持費等名目，導入鍾嘉村的營造公司。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

大批檢調人員，前往三地集團旗下的子公司發動搜索，因為三地集團創辦人鍾嘉村，與能源公司董事長蔡宗融，合作推動，屏鵝公路的光電案場，疑似出現不正常的金流。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，鍾姓被告及蔡姓報告就本件太陽能光電案場，土地開發費用部份，均悉涉犯證券交易法之特別背信，且不法犯罪所得在一億元以上之罪嫌。

三地集團鍾嘉村聯手能源公司吞3.5億 雄檢求刑18年

檢方經過兩個月偵查終結，已追回部分犯罪所得，高達1億2千多萬元，並針對鍾嘉村、蔡宗融兩名董座，求處重刑。（圖／資料畫面）

檢調透過層層追查，發現兩人合資成立一間能源公司，接下位在屏鵝公路旁，開發面積超過130公頃，總投資案約22億元的太陽光電案場，卻透過轉帳，把相關款項，以土地開發費、水土保持費等名目，導入鍾嘉村的營造公司，不法金額超過3.5億元，遭高雄地檢署起訴。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，參酌其犯罪所得利益多達3億5千多萬元，至今仍矢口否認就土地開發費用部份之犯行，顯見其法治觀念薄弱，合併定有期徒刑18年，併科罰金1億9千萬元。

檢方追查金流時，更發現能源公司董事長蔡宗融，涉嫌製作假財報等不法行為，損害多家公司權益，求處12年徒刑。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，蔡董竟為求開陽公司辦理興櫃之實績，配合鍾姓被告就有關土地開發費用部份，將原應支付與合豐公司之金額支付給尚發公司，並且隱匿此部份之部份財報，造成投資大眾之評估損失，合併定有期徒刑12年，併科罰金1千萬元。檢方經過兩個月偵查終結，目前已追回部分犯罪所得，高達1億2千多萬元，並針對鍾嘉村、蔡宗融兩名董座，求處重刑。

原文出處：三地集團鍾嘉村聯手能源公司吞3.5億 雄檢求刑18年

更多民視新聞報導

高雄16槍命案！惡煞犯案前與妻「相擁告別」 畫面曝光

屏鵝公路太陽能光電場弊案 三地集團創辦人交保撤銷改收押禁見

台南將軍光電弊案新進度！ 三地集團總裁鍾嘉村遭羈押禁見

