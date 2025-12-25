三地集團：創辦人鍾嘉村退休 二代鍾育霖接棒

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）三地集團今天宣布啟動專業化治理重組計畫，創辦人鍾嘉村表示已完成階段性任務，退休卸下集團經營職務，未來經營交由第二代接班人鍾育霖出任三地集團董事長。

鍾嘉村涉侵占屏鵝公路太陽光電開發部分工程款，不法所得逾新台幣3億元，遭收押並依違反證券交易法等罪嫌起訴。高雄地方法院日前裁定鍾嘉村以2.2億元交保，應接受電子腳鐐監控。

針對鍾嘉村相關司法案件，三地集團今天透過新聞稿指出，相關訴訟屬於鍾嘉村個人事務，已由其個人委託法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。

三地集團表示，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

鍾育霖今天透過新聞稿表示，此次治理重組是因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升，做出關鍵調整，以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造三地集團下一個10年，將建立在專業治理、透明制度、長期價值3大基礎上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責。

三地集團說明，此次同步簡化組織架構與專業分工，事業版圖劃分休閒流通、不動產、能源、油品、食品與生技為5大核心體系。

三地集團指出，其中休閒流通體系由旗下南仁湖企業董事長鄭宜芳負責，不動產體系由三地開發總經理莊峻宇主理，能源產業體系由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，油品事業體系由北基國際總經理廖順慶負責，食品與生技業體系其中乖乖股份有限公司整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責。

在財務結構方面，三地集團指出，推動資產優化策略與風險控管。鍾育霖表示，透過階段性活化部分非核心土地資產，實現超過新台幣百億元價值收益，藉此調降財務槓桿、充實集團長期發展資本實力，相關資金運用依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構，因應市場波動與信用管制環境變化。（編輯：林興盟）1141225