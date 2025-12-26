高雄熱鬧的三多商圈，今天(12/26)凌晨，一間不動產公司突然起火燃燒，疑似從一樓辦公室內部起火，火勢猛烈，還波及到隔壁2間房子，銀行的招牌不斷傳出爆炸聲響，幸好沒人受傷受困，不過有機車停放騎樓，燒到剩支架。

三多商圈深夜火警！不動產公司起火.波及銀行，爆炸聲不斷。（圖／TVBS）

火災現場濃煙與火舌竄出，消防人員迅速抵達現場展開救援行動，佈設水線進行灌救。然而，火勢蔓延速度過快，導致鄰近建築物的招牌和電線被燒到不斷閃爍。目擊民眾表示，強化玻璃爆炸後火勢就開始蔓延，在消防隊抵達前濃煙已相當濃厚。另一位目擊民眾認為可能是電線走火，因為看到消防隊一直在撲滅電線。

廣告 廣告

三多商圈凌晨發生大火，整棟四層樓建築遭火舌吞噬，還波及左右兩間房屋。（圖／TVBS）

火警發生時，附近居民紛紛跑出來圍觀，有些剛從百貨公司看完電影的民眾看到大火後嚇傻了，也有車主緊急將愛車駛離現場。高雄市消防局第一大隊第二中隊副中隊長沈肇宇表示，起火的主要是一樓和二、三樓的辦公用具及雜物，從外觀看來，火勢已延燒至197號及201號的招牌。

這場大火造成停放在騎樓的多部機車嚴重受損，有些被燒到板金凹陷，更有車輛幾乎全毀只剩下支架。由於事發時間為凌晨，辦公室已無人上班，所以沒有人員傷亡。初步懷疑起火原因可能與電器或電線走火有關，但確切原因仍有待火調科人員進一步調查釐清。

更多 TVBS 報導

苗栗大樓竄濃煙！雲梯車搶救3住戶 47歲女困火場「敲門無回應」身亡

火煙竄天！萬華雙和市場火警1男多處燙傷 逾百人救災

逢甲商圈招牌突倒塌！差點砸中消防員 碩二生受困倉皇逃命

彰化永靖帆布倉庫「黑龍衝天」燒毀！民眾數公里外驚見濃煙

