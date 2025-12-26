三多商圈起火！ 房仲店面突冒火舌 民眾：燒爆玻璃門

今天凌晨12點多，高雄三多商圈一處不動產經紀公司，一樓突然起火燃燒。（圖／東森新聞）





今天凌晨12點多，高雄三多商圈一處不動產經紀公司，一樓突然起火燃燒，附近住戶第一時間發現，趕緊報案，消防到場經過20分鐘，順利控制火勢，還好無人傷亡，不過詳細起火原因，等待釐清。

一整片橘紅火光，伴隨陣陣濃煙，火舌不斷往外竄，將招牌建材都燒毀，消防人員立刻在現場佈水線，希望趕緊撲滅火勢。

民眾：「就感覺很像是電線走火，感覺因為是今天是耶誕節晚上，應該是大家是休息，應該是沒有住人。」

雖然火場內沒有人受困，但就在百貨公司旁，平時相當熱鬧的三多商圈附近住戶人車都不少，居民表示一開始，就發現到火光連忙報警，沒多久火勢就迅速燃燒，連玻璃門都爆裂。

驚悚火警發生在高雄前鎮，26號凌晨12點多，三多三路上一處不動產經紀公司突然起火，消防趕到現場時，已經全面燃燒，火勢在大約20分鐘後才受到控制。

高雄市消防局第一大隊第二中隊副中隊長沈肇宇：「一樓全面燃燒，往上二樓三樓，都有受燒的情形。」

消防初判疑似從一樓內部起火，再波及隔壁銀行招牌跟空屋，所幸當時現場沒有人，因此沒有造成傷亡，不過詳細起火原因，都等待進一步釐清。

