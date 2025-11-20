三多商圈驚魂夜！30歲男逆向蛇行撞警車還落跑 狂飆逃逸

男騎士蛇行撞警車還落跑「身體不舒服」成肇逃理由，警方傻眼逮人。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市苓雅區在20日凌晨爆發一起離譜的肇逃事件，1名30歲李姓男子深夜行經中山、三多路口時搖搖晃晃，疑似精神或身體狀況不佳，不但逆向、蛇行，甚至在路口直接撞上正在值勤的警車，更誇張的是，李男撞車後未停下查看狀況，反而油門一踩加速逃逸，引發警方立即追捕。

據警方指出，事發當時巡邏員警剛協助一名行動不便的民眾返家，正駕車回程行經三多一路口，沒想到突然遭到李男機車從側方撞擊。撞擊後李男毫不理會，直接往中山二路北上狂奔。警方察覺肇事者企圖逃逸，隨即啟動追緝，沿途透過擴音器喝令停車，但李男仍持續蛇行騎車，對來往用路人造成高度危險。

警方一路尾隨至中山路與五福路口，終於成功攔截李男。被逮下車後，李男情緒激動、語無倫次，高喊自己「身體不舒服」才會失控亂騎。警方為避免他情緒再度失控，先將其管束並通知救護人員到場，李男之後被送往醫院評估身體與精神狀況。

事後調查發現，李男當時行為已有多項違規，不僅逆向、蛇行，還衝撞公務車輛後肇事逃逸。警方表示，他已涉嫌妨害公眾往來安全罪，加上肇事逃逸部分，依規定可處1,000元以上、3,000元以下罰鍰，另將面臨吊扣駕照1至3個月的處分。後續警方將李男訊後，移送高雄地檢署進一步偵辦。

