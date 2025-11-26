三多策略助攻奏效！ 宏碁集團旗下小老虎「海柏特」拚上櫃

宏碁集團子公司海柏特今（26）日舉行上櫃前業績發表會。

專注於電子資訊產品售後服務的海柏特，今（26）日舉行上櫃前業績發表會，預計最快於今（2025）年12月中上櫃。海柏特董事長侯知遠指出，海柏特的成長來自於「三多策略」，指的是「多國、多品牌、多品項」，近3年海柏特營收增幅都維持雙位數，展望明（2026）年發展，可望維持雙位數成長力道。

海柏特重點布局東南亞市場，據點遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓等6個市場，手中握有逾400 個據點，而台灣市場的營收占比則不到2成，顯示未過於仰賴本土市場，多國佈局分散營運風險。

秉持著「三多策略」打天下，侯知遠更透露，「除了目前已經進駐的市場外，內部已經在評估下一步要去哪裡，像是進軍印度或是中國等地。」以拓展市場的方式為未來營收尋找動能。

不過他也坦言，評估印度與中國有各自的狀況，像是印度的基礎建設、法律條文與流程可能沒那麼完善，中國則是捲（過度競爭）的很厲害，得好好思考哪一個國家適合。因此，目前他還未鬆口，哪一個市場會成為海柏特的下一步。

截至目前為止，海柏特已累積近50家國際品牌維修授權，提供涵蓋品牌授權售後服務（含主板級高階維修）、國際客服與附加價值服務等一站式跨境售後解決方案，授權維持率於2021年至2025年上半年皆維持在9成以上。

海柏特近3年營收增幅呈現雙位數成長，其中2024年合併營收與獲利雙雙創新高，繳出營收新台幣 11.93 億元，年增約 32%，稅後淨利3,323萬元，每股稅後盈餘（EPS）為2.04元的成績單，今年前三季營收則為 8.45億元、稅後淨利2,311萬元，EPS為 1.42 元。

