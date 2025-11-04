三大亮點引領客庄產業經濟 首屆「2025天光威購節」登場





桃園市副市長蘇俊賓4日下午前往平鎮「天光雜貨店」，出席「2025天光威購節」記者會，宣布為期兩個月的「天光年終慶」系列活動正式啟動。即日起至12月16日，活動以「客家產經」、「跨局合作」及「商圈共榮」三大亮點為主軸，串聯中壢SOGO百貨、威尼斯影城及中壢六和商圈，並整合文化局、青年局及原民局等市府資源，為客庄產業注入新動能。

蘇俊賓副市長在客家事務局長范姜泰基、青年事務局長侯佳齡、文化局專門委員董俊仁、平鎮區市議員陳韋曄、平鎮區長蕭巧如陪同中與會，桃園市客家文化基金會董事邱晨睿、桃園市客家文化基金會監察人李建榮、中壢六和商圈創會長鄭玉容、威尼斯行銷企劃劉庭庭、中壢sogo百貨販促部經理趙子娟及企劃課長呂惠美均到場參加。



桃園市副市長蘇俊賓推薦「天光年終慶」活動。





蘇俊賓表示，透過「天光雜貨店」品牌，不僅能看見商品本身的精緻，更能發掘其背後豐富的社區故事與文化脈絡，展現桃園客庄的多元魅力。此次「天光威購節」的推出，期望讓更多民眾認識在地品牌，感受商品所承載的文化精神。

蘇俊賓指出，天光雜貨店集結許多具有客家特色的品牌，藉由導入品牌故事、融入客家意象與設計美學，成功提升商品價值，如龍潭茶葉、艾草麵線等商品，經包裝設計與行銷輔導後，帶動店舖自第三年起營業額顯著成長，展現推廣客家文化與促進產業經濟的成果。



活動現場，蘇俊賓也親身體驗文創工藝品牌課程，製作以龍潭客庄茶葉入皂、並以薑黃、紅麴、青黛調色的「柿柿如意捏捏皂」。他透過親手壓模、捏製手工皂，感受天光雜貨店所帶來的多元文化體驗，肯定活動不僅推廣客家精品，也讓民眾更貼近在地生活文化。

范姜泰基局長表示，「2025天光威購節」主場活動將於11月15日至16日在中壢區銀河廣場及恩德街盛大登場，兩日活動將匯聚天光雜貨店內各式客家好物與人潮，今年活動除延續往年廣受好評的天光市集外，更特別邀請原住民族及青年品牌共同參與設攤，現場超過40家品牌，讓市集更具文化層次與多元風貌，舞台活動邀請客家音樂彈唱、創意互動演出，更規劃客家文化闖關遊戲、抽獎活動等豐富內容，讓民眾充分感受桃園多元共融的城市精神與客家文化魅力。

客家事務局也表示，「天光雜貨店」自即日起至12月16日止推出「天光年終慶」優惠檔期，店內特別設置「十大精品專區」，及多款商品祭出期間限定優惠及團購價，期望以此帶動消費買氣，為回饋廣大消費者支持，本次活動更特別加碼推出消費滿額禮及好禮抽獎活動，透過多重優惠與驚喜回饋，讓更多人走進天光雜貨店，支持在地品牌、體驗客家產業的多元魅力，更多活動詳情與優惠資訊，請至桃園市客家文化基金會官網查詢：https://www.tyhcf.org.tw/。



