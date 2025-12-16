三大優勢撐AI生技 力拚健康台灣目標

台灣加速布局AI與智慧醫療，行政院政委吳誠文表示，台灣要延續科技優勢，並且結合生技醫藥與智慧健康等產業鏈，積極實現「健康台灣」目標。

生策會16日舉辦會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣擁有良好科技基礎、優秀的醫療服務品質以及完整數據庫，是台灣發展AI生技與智慧醫療的重要基石。他說：『(原音)我想我們大家也都知道台灣具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的AI晶片製造力、連續多年世界第一的醫療服務品質，還有全民健保累積的完整的臨床數據，這三項特殊條件是發展AI生技產業奠定基礎的最重要的條件。』

行政院政委吳誠文致詞時表示，行政院正推動AI新十大建設，台灣要延續半導體與ICT優勢，結合生技醫藥、智慧健康等產業鏈，實現「健康台灣」的目標，他說：『(原音)要延續我們半導體與ICT的全球的優勢，結合生技醫藥、智慧健康、各類應用創新等產業鏈，解決了真實世界的挑戰。就我剛講的，要把AI新十大建設裡面在最後要完成全民智慧生活圈，最重要的應用場域之一就是智慧健康。智慧健康能夠帶動健康台灣，這是一個非常重要的政策基調的走向。』

此外，政府將全力推動「在宅健康科技政策」與「高健康科技政策」，讓醫療照護不再侷限於醫院場域，而是延伸至居家與日常生活空間。同時，也將成立國家隊，推動健康數據應用服務平台。

經濟部長龔明鑫則說，經濟部施政有四大方向，包含協助產業升級、強化CDMO(委託開發暨製造服務)供應鏈、鼓勵研發創新以及促進國際大廠來台投資等，全力推動生技產業發展。(編輯：許嘉芫)