三大利多到位 中經院樂觀今年台灣經濟成長破4%

中華經濟研究院今天(19日)公布今年最新經濟成長率預測為4.14%，成長模式為「內外皆溫」，學者指出，在AI帶動，加上關稅談判結果對台灣有利，非常看好台灣今年的經濟成長。

中經院19日公布2026年經濟成長率預估為4.14%，成長趨勢為「上強下溫」、成長模式為「內外皆溫」，成長率雖較去年約減少3.29個百分點，但仍在4%以上。

中經院院長連賢明受訪時指出，這次預測沒有考量到上週關稅談判結果，所以研判在AI帶動及關稅談判結果對台灣有利下，他非常看好台灣今年經濟成長。

連賢明指出，這次談判有三大利多，一是對等關稅從目前的20%還要疊加，降到15%，對傳產是一大利多；二是232條款過去常造成台灣科技業陰霾，但現在確定了，自然對科技產業不管是投資或股價都能產生正面影響；三是台美雙向投資協議，針對台灣五大信賴產業跟台灣合作、引入技術。

針對台積電擴大赴美投資，是否會衝擊台灣經濟？連賢明認為，「AI需求超過大家的想像」，台積電法說會上也透露，他們現在的產能也只能滿足AI需求的三分之一。他也推估，以台積電現在在美國亞利桑那州建廠時程，等到川普卸任，「最多也只能蓋完第三廠」，屆時2028年台灣技術已推進到1.6奈米，「不用太在意別人說什麼」。

對於企業赴美投資是否國內投資比重就會下降，連賢明認為「目前看不出來」。他說：『(原音)目前看起來並沒有說企業因為赴美投資、就降低了台灣的投資，他需要台灣營運成果的現金流去支撐他在美國的投資，所以我們不預期說他會因為這個樣子降低台灣的投資，整個AI產業它的成長非常快速，所以我覺得目前的投資可能都會超過各位的想像。』

連賢明也提到，後續仍要關注談判還未公布台灣要開放的部分；以及簽好的貿易協議還要經過立法院，能不能順利通過還有待觀察；至於簽完協定到影響經濟也需要一段時間，可能社會也需要一段時間去調整。

至於消費者物價指數(CPI)，受惠於國際大宗物資走勢持穩、油價下降，今年CPI年增率預估為1.64%，與去年差不多；匯率則因台灣順差相當高，預測會小幅升值，全年平均匯率會到30.33元兌1美元。(編輯：宋皖媛)

