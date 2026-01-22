三大利多助攻非投等債回春 00981D規模狂增近七成、9%配息稱霸市場

圖/unsplash

受惠企業營運穩健、資金動能強勁，以及美國經濟預期上修三大利多加持，今年非投資等級債後市看俏，相關ETF買氣持續攀升。CMoney統計，非投等債ETF今年以來規模成長超過20億元，其中以主動中信非投等債（00981D）表現最為搶眼，規模自去年底以來暴增近七成，奪下非投等債ETF規模成長與配息雙冠王。

法人分析，非投等債市場回春主要來自三大因素，首先是營收高成長。數據顯示，相關企業營收已連續八季呈現增長態勢，2025年第三季年增率更達4%，創近三年來最佳表現，顯示高成長企業在利率高檔環境下，仍具備穩定的營運與現金流支撐。

其次是市場人氣高漲。美國銀行統計，2025年非投等債累積吸引超過300億美元資金流入，顯示投資人對高收益產品的需求依然強勁。最後是經濟動能轉佳，聯準會於去年底上修美國經濟預期，預估2026年實質GDP將達2.3%，優於2025年的1.7%，在總體經濟穩健下，有利非投等債等風險性資產表現，勝過避險屬性的投等債與公債。彭博資料顯示，2025年非投等債報酬率達8.6%，明顯領先投等債的8.2%與美國公債的6.3%。

非投等債後市看好，也帶動相關ETF買氣，今年以來非投等債ETF規模增加逾20億元，受益人數成長超過4萬人。其中00981D表現尤為突出，CMoney數據顯示（截至1月20日），該檔ETF規模已達44.96億元，較去年底的26.96億元成長超過66%，位居非投等債ETF之冠。

法人分析指出，00981D配息水準具高度吸引力，是規模與成交量同步攀升的關鍵，該檔ETF已連續兩個月繳出年化配息率9.1%的佳績，穩坐債券ETF配息王，吸引偏好穩定息收的投資人布局，近五日成交均量維持在萬張以上，交投相當熱絡。

00981D配息能夠連續稱霸，關鍵在於主動選債策略，相較被動式ETF受限於指數編制，00981D擁有調整投資組合的彈性，能夠靈活因應市況汰弱留強，並集中布局收益率較高的非投等債標的。其投資組合約有20%配置於「墮落天使債」，即原屬投資等級、後因評級調降至非投資等級的公司債，這類標的雖遭降評但基本面未惡化，卻因價格非理性超跌，反而帶來獲利空間。

展望後市，在美國經濟持穩、信用品質轉佳的趨勢下，法人普遍看好非投等債後市表現。相較於投等債與公債，非投等債在收益水準及報酬潛力上仍具顯著優勢。特別是具備主動選債彈性的ETF，能因應市場波動靈活配置，可望成為投資人布局債市、追求息價雙收的首選利器。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。