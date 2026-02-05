三大動能助攻！鴻海1月營收衝7300億 旺到上修首季營收預期

圖為鴻海董事長劉揚偉。

受惠於iPhone出貨續強、PC提前拉貨，以及去年1月有五天的農曆年假，鴻海1月營收為7300億元，創下歷年同期新高，營收年增率高達35.53％。由於上述兩大動能與伺服器需求應能延續至整個第一季，鴻海今日也宣布上修第一季營收預估，由上個月的「第一季營收將接近過去五年第一季營收的上緣」，調整為「第一季季節性表現將優於過去五年的區間」，換言之，第一季營收可望正式超過2.1兆元。

iPhone 17系列買氣可望延續至第一季，不僅帶旺蘋果第一季的營收與毛利率，代工廠也雨露均霑，鴻海1月營收來到7300億元，比12月下滑15.39％，與前一年的季節性下滑程度差不多，不過去年1月適逢有五天的農曆年假，讓鴻海1月營收年增率高達35.53％。

而不只是iPhone仍旺，PC相關產品客戶提前將手中還相對低價的記憶體、零組件，要求代工廠組裝成整機出貨，可望帶動筆電代工廠第一季出貨量，鴻海也不例外。鴻海表示，電腦終端營運比上個月顯著成長，而以iPhone為主的消費智能產品類別，1月營運也只比12月略微衰退，而伺服器相關營運因為客戶拉貨時程規劃，1月營運比上個月下滑，元件也是月減。

與去年1月對比，電腦終端營運略低於去年，消費智能、伺服器、元件則都是強勁成長。

1月初鴻海表示，預期本季季節性表現將接近過去五年區間上緣。以過去五年鴻海第一季營收季減幅度從22％至32％不等、好幾年都是季減25％來推算，鴻海第一季營收有機會挑戰只比第四季減少20％上下，相當於首季營收或許能挑戰2～2.1兆元。

不過iPhone、PC、伺服器的需求可望優於原本預期，鴻海上修第一季營收預估，預期本季季節性表現將優於過去五年區間，換言之，鴻海第一季營收或將超過2.1兆元。



