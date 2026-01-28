三大動能同步啟動 「台中Hi8」30天消費登錄破90億元

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府推出的「台中Hi8 全城開趴」系列活動持續發酵，憑藉大型活動串聯、節慶經濟推動與在地產業厚實基礎，成功帶動城市消費動能。活動上線短短30天，消費登錄金額即強勢突破90億元，表現亮眼，不僅遠超多數縣市購物節單年成果，也再次讓台中成為全台消費焦點。市府經濟發展局長張峯源表示，此次活動快速放大效益，關鍵在於台中長年累積的「慶典底氣」，並透過「人流、商品流、消費金流」三大動能同步啟動，形塑完整而強勁的消費生態系。

廣告 廣告

▲台中-百工百業博覽會-4日展期促成近5億元消費。

在「人流」動能方面，經發局表示，台中成功以演唱會經濟帶動全國目光。五月天、頑童MJ116 等指標性演唱會接力登場，吸引全台歌迷湧入台中，加上超人氣精靈代言燈會、元旦升旗等大型活動同步登場，將追星人潮有效轉化為觀光客流，串聯商圈、市集與景點，為城市注入源源不絕的人氣與活力。

在「商品流」方面，經發局指出，台中展現強大的商業供應能量。目前全市參與購物節業者已近26萬家，形成密集而完整的消費通路網絡，其中超過2萬家特約店家主動響應，推出逾3萬項優惠方案，讓商品與服務從大型商場延伸至巷弄小店。同時，台中市商業會舉辦超過680攤的「百工百業博覽會」，由市長盧秀燕親自出席與百業互動，成功將在地產業直接推向消費者，滿足民眾多元採購需求。

在「消費金流」表現上，經發局說明，外縣市購買力成為活動重要支撐。最新統計顯示，外縣市消費登錄金額已突破15億元，前三名依序為彰化縣、南投縣及雲林縣，其中彰化縣消費金額占外縣市總額28.7%、占整體登錄金額4.2%，且全台共有18個縣市登錄金額突破千萬元，顯示台中透過精準城市行銷，成功吸引全台消費金流跨縣市匯聚。

為回饋民眾熱情參與，市府經發局預告將於2月1日在一中商圈舉辦加碼抽獎活動，現場將抽出現金8萬8千元共10名。經發局提醒，活動消費登錄將持續至2月3日，歡迎全國民眾把握春節前最後機會，持續在台中消費，並透過「台中通 TCPASS」APP 登錄發票，一起參與這場全城慶典，為新的一年拚一份開春大紅包。