三大升級洗衣更輕鬆 LG 直立洗衣機 EZ 系列強勢登場搭載 AI 智慧洗與人體工學筒槽讓洗衣體驗全面升級

台灣洗衣機市場長期由直立式機型佔據主流地位，特別是具備大容量與直覺操作優勢的產品最受家庭青睞。根據市場調查數據顯示， LG 在洗衣機領域持續保持銷售領先，近期更推出全新 EZ 系列直立洗衣機。這款新機型主打洗淨可靠、操作直覺與拿取省力三大進化，針對台灣狹長陽台空間特別設計，其中 20 kg 機型寬度僅 65 公分，並提供 16 kg 至 23 kg 等多樣容量選擇。

洗衣品質進化核心在於科技應用， EZ 系列搭載 AI Wash 智慧洗技術，配合 AI DD 直驅變頻馬達，能自動偵測衣物重量、柔軟度及污濁程度，進而調整最適洗程動作。這種設計不僅能有效提升洗淨效果，更能延長衣物使用壽命，同時維持節能、省電與靜音運作。對於重視衛生的族群， Steam 蒸氣洗技術透過高溫蒸氣深入纖維，經 Intertek 測試證實能有效去除百分之九十九點九九以上的塵蟎、細菌及多種過敏原，守護幼兒與敏感肌膚家人的健康。

為了改善傳統洗衣機操作不便的痛點， EZ 系列引進 LCD 智慧液晶旋鈕，讓洗程資訊清晰易讀，無論是忙碌上班族或家中長輩都能輕鬆旋轉控制。搭配智慧洗劑投入功能，系統會依據衣物量自動注入適量洗滌劑與柔軟精，避免過度浪費或殘留問題。

此外，機身內部採用全不銹鋼筒槽，具備耐熱、抗鏽蝕特性，並能有效抑制細菌與黴斑孳生，在台灣潮濕氣候環境下依然能維持乾淨安心的洗滌狀態。

機身結構設計融入人體工學思維， EasyUnload 筒槽設計重新調整高度與面板位置，縮短取衣距離並符合自然伸手角度。這項改進大幅降低前傾幅度，減少洗衣過程中產生的肩頸與下背負擔，讓頻繁家務操作變得更加順手。透過結合 AI 智慧、蒸氣防護與省力設計， EZ 系列讓洗衣服不再是體力活，而是高效便利的生活享受。

