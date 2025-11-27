三大品牌黑五優惠！全方位保養讓你常保自信

▲美式賣場黑五湧現人潮，三大神級選品助你從頭到腳自信亮相，送禮自用都超適合！（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 臨近年末，聖誕聚會、跨年派對、公司尾牙接連登場，還在煩惱要準備哪些禮物？還是擔心要怎麼在這些重要場合自信、美美登場？不用擔心！美式賣場一年一度最狂「黑色購物節」本週登場，加上普發現金剛入帳，這樣花最划算，幫你放大幸福感，不管是送禮，還是自用都超適合！

落建頭皮洗髮露、露得清水活保濕菸鹼醯胺精華與李施德霖全效護理除菌漱口水等三大神級選品，快速解決髮型、肌膚與口腔的日常困擾，讓人閃亮出席聚會。搭配年末送禮不僅傳遞心意，更能送到心坎裡！錯過再等明年！

廣告 廣告

出席派對與重要場合，一旦頭皮出油、髮根扁塌就讓自信大扣分。該怎麼辦？為了年末聚會可以做好髮型準備，建議選擇兼具控油、清潔力，以及在洗髮時能同時強健髮根的洗髮露。落建頭皮洗髮露深獲網友歡迎，更是美式賣場超人氣商品，被稱為「去頭油、除頭臭」神器！微米泡泡能有效清除油脂與老廢角質，加上獨特親膚低敏配方，連敏弱肌也適用。一瓶搞定頭皮困擾，輕鬆展現自信造型！現在入手落建頭皮洗髮露900毫升2入組合，美式賣場黑五限時優惠價只要$799，CP值超高，手刀購入立即省$200，全家一起使用也OK。

▲落建頭皮洗髮露讓人年末也能展現自信造型，美式賣場現折$200，超級划算！（圖／業者提供）

進入秋冬，最怕氣候乾燥或天氣忽冷忽熱，讓肌膚不穩定，容易因為缺水，出現脫皮或暗沉。年末想要當水水，打造無瑕透光肌，關鍵在於保濕！露得清水活保濕菸鹼醯胺精華，質地輕薄少負擔，一抹讓肌膚呈現水光的光澤，被盛讚「不論是妝前打底還是日常修護都超加分」。一瓶集結10%菸鹼醯胺與玻尿酸，不僅強化肌膚保濕屏障，更能緊緻毛孔，讓肌膚澎潤飽滿又光滑，也適合敏感肌使用。肌底健康補水，上妝服貼、不靠濾鏡也能當年末歡聚的全場閃亮第一名！美式賣場黑五期間，30毫升2入優惠套組現折$210，快趁現在為年末囤貨。

▲露得清菸鹼醯胺精華，肌膚鎖水提亮的秘密武器，黑五優惠期間優惠現折＄210，買到賺到!（圖／業者提供）

除了外在打理，口腔保養更是不能輕忽的關鍵一步。歲末聚會近距離交談難免讓人擔心「口氣不佳」成為好感破壞王，這款清新神級選品必須入手！你知道嗎？刷牙只能清除約25%的口腔細菌，孳生的牙菌斑容易導致口臭、蛀牙及牙齦不適，因此想要達到全口清潔，搭配漱口水才能事半功倍。全球銷售亮

眼的李施德霖推出全效護理漱口水，以獨特的四重精油配方深入牙縫，配合正確刷牙習慣，早晚一漱就能比單靠牙線及刷牙去除牙菌斑，遠離惱人的牙齦不適、蛀牙和口臭問題。不少網友實測分享2週有感預防與減少牙齦問題，更有網友表示「清爽的感覺可以持續很久」、「覺得牙齦和牙齒都變得比較健康」，獲4.9顆星好評滿意推薦的李施德霖全效護理漱口水。想在聚會上自在聊天、美食不忌口、近距離甜蜜合照不尷尬，這款就是你的年末社交神器! 美式賣場推出1公升三入組合，黑五期間限時特價只要$555，還加贈250ml小包裝，現買現省$224，剁手買也不心疼！

▲李施德霖全效護理除菌漱口水三入組合驚喜優惠價只要$555 !（圖／業者提供）

都筆記好了嗎？即日起美式賣場就能購入，黑五活動限時特價今年最後一檔，快入手從頭開始全方位保養，聚會歡慶也能有自信魅力！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鴻海楊秋瑾：AI不是泡沫 全球未來10年將進入超級循環

CPB／5隊總教練定案！有3位台灣資深教練 韓國名將具台晟也入選

獨／17樓裝冷氣砸死政大女學生 工人、老闆賠償恐破千萬