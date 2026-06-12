三大因素 侯西峰重返第一線

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國揚創辦人侯西峰重回第一線，擔任董事長。（本報資料照片）

暌違28年後，有「南霸天」之稱的國揚集團創辦人侯西峰重新站上第一線，並在國揚實業董事改選後接任董事長，女兒侯嘉騏續任董事。外界原本多將此解讀為二代接班布局，不過，國揚總經理彭邵齡指出，侯西峰此時回歸，背後考量遠不只是交棒，而是面對當前房市與集團發展進入新階段後，必須由創辦人親自出面整合資源、穩定經營並培養接班梯隊。

侯西峰重新出山，主要有三大原因，包括整合集團資源、因應房市景氣逆風，以及親自督導第二代接班。侯西峰當年自國揚董事長職務退下後，逐步將事業版圖從單純建設業擴展至百貨、飯店與餐飲領域，建立起涵蓋國揚建設、漢神百貨、漢來飯店及餐飲體系的事業王國。

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隨著各事業體規模愈來愈大，彼此之間的合作與資源整合需求也持續提高。彭邵齡表示，侯西峰這次回鍋最大的使命之一，就是從集團高度思考整體布局，希望將各公司資源進一步串聯，讓集團利益極大化。

尤其近年國揚積極投入大型複合式開發案，從住宅市場跨足商辦、高科技廠辦及大型公辦都更案件，包括高雄特貿三、高雄左營高鐵科技之心等重大開發計畫，單一案件投資金額動輒數百億元，需要整合集團不同事業體的專業與資源。

市場人士指出，國揚擁有上市建商的優勢，漢神擁有百貨營運經驗，漢來則具備飯店與餐飲管理能力，若能結合開發、招商、營運與管理資源，將可創造更高附加價值，而能夠跨公司協調並拍板重大決策的人選，仍非侯西峰莫屬。

除集團整合需求外，房市環境變化也是侯西峰回歸的重要因素。近兩年受到央行信用管制、銀行授信趨嚴及整體市場買氣降溫影響，房地產市場進入盤整階段，建商資金調度壓力明顯增加。

據了解，目前國揚手中仍握有大量土地庫存及未來開發案，樓地板面積超過30萬坪，待售案量與未來可銷售金額更超過千億元規模。面對如此龐大的開發計畫，在市場景氣不如以往熱絡的情況下，資金運用與風險控管的重要性大幅提高。

彭邵齡坦言，目前不僅房市景氣轉趨保守，銀行資金也較過去緊縮，未來大型開發案所需資金十分龐大。因此，由侯西峰親自掌舵，不僅有助於提升外界與金融機構信心，也能透過各事業體之間的合作與資源調度，提高整體營運彈性。

外界最關心的，仍是侯嘉騏的未來角色。據了解，侯西峰對於二代接班一直抱持審慎態度，並不認為接班人可以直接從董事職位一路升任董事長，必須從經營管理第一線開始歷練。

因建築開發屬於高度專業產業，從土地開發、產品規劃、工程施工、財務管理到銷售策略，每一環節都牽涉龐大資金與專業判斷，一個決策往往就是數億元甚至數十億元規模。因此，若接班人缺乏實務經驗，即使擔任董事長，也難以做出正確的決策。

侯西峰會循序漸進培養侯嘉騏，從實際經營管理工作開始歷練，而非直接接掌最高職位，就知情人士指出，侯嘉騏有可能在2年後先接任總經理，未來安排，將視歷練成果及公司整體發展需要而定。