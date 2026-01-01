三大國航2026新服務！年度豪經艙增飛、唯一台中定期飛東京

【記者莊偉祺／台北報導】迎來2026年，三大國航今起都有新服務上線，華航可吃米其林餐廳「T+T」的松露車輪餅等聯名新菜，長榮獲年度最佳豪經艙將增飛航班，以及星宇成為唯一由台中直飛東京定期航班。

宣布將於3月30日正式開航「台中—東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，將以Airbus A321機型執飛每週4班。

星宇航空執行長翟健華表示，長期以來中部旅客多須北上桃園搭機前往東京，這次開航新航線將大幅降低旅客交通與時間成本。目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等，2月13日起還將開航宮古島，將持續深化台中航網。

此外，2026年起，星宇航空於長程航線首度與英倫高級訂製品牌HUNTSMAN、時尚品牌Paul Smith合作，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。

台中-東京航班時刻表。星宇航空提供

2026年全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊打造，並邀來金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，並有AI影像、CG動畫及實景拍攝等特色，將旅客帶入搭機安全注意事項的意境。

2026年起陸續更新機上備品。星宇航空提供

同時，自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，最新第四代豪華經濟艙也獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發年度最佳全新豪華經濟艙獎項。

目前第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」提升為「類比商務艙」規格，共設28席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術等。

未來尚有9架波音787-9新機陸續交付，現有8架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，3月29日起也將派飛舊金山日航班，並將視需求與機隊調度安排後續執飛航線。

2026年全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》上線。長榮航空提供

找來連6年獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳合作，今（1日）起於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。

華航指出，這次聯名餐點，豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」為主題，套餐包含主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧 & 醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，以及造型充滿趣味的「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的Fine Dining餐桌體驗。

現有8架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙。長榮航空提供

豪華經濟艙則也「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯搭配炙烤雞腿，也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」；經濟艙主菜為「黃咖哩嫩燒雞飯」，還有「青木瓜鳳梨沙拉」附椰糖、檸檬、魚露3種泰式醬包可自由搭配。

豪華商務艙T+T聯名新套餐。華航提供

豪華經濟艙T+T聯名新套餐。華航提供

