三大國際安全峰會之一！HISF台灣被納重要議程 3大亮點被世界看見

2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」於當地時間21日至23日於加拿大新斯科舍省哈利法克斯舉辦，我國派出外交部政務次長陳明祺參與。（圖／受訪者提供）

堪稱全球三大國際安全峰會之一的「加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum,HISF／HFX）」日前圓滿落幕，吸引各國高層齊聚。台灣同樣不缺席，除外交部政務次長陳明祺與 NGO「Hello Taiwan」執行長江明信出席外，最受矚目的是2025年「15@15：青年建構民主」競賽得主三芯蘋。她以青春之姿站上國際舞台為台灣發聲，展現台灣新世代的民主力量。這屆論壇也出現三大台灣亮點：台海議題受國際重視、官方與民間共同發聲、青年成為民主對話焦點，讓世界再度看見台灣。

2025年11月21日～23日於加拿大新斯科舍省哈利法克斯舉行的第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」，匯聚全球軍事、政治和智庫精英，共同探討日益嚴峻的全球安全挑戰。這屆論壇的核心主軸相當鮮明，那就是「民主與安全」，強調在威權主義抬頭、國際秩序遭受前所未有考驗的背景下，民主國家必須團結一致，保衛共同的價值與體系。

「哈利法克斯國際安全論壇」有許多關於全球安全情勢的高度關注議題，吸引來自各國的政要、軍事專家與學者齊聚一堂。論壇內容涵蓋印太安全、俄烏戰爭後的國際秩序、科技與資訊戰的挑戰，以及民主國家面臨的威脅等。（圖／受訪者提供）

這次論壇吸引了來自全球的數百名高層代表出席，包括加拿大國防部長大衛·麥金蒂（David McGuinty）、多位美國參議員（如安格斯·金〔Senator Angus King〕、湯姆·提利斯〔Senator Thom Tillis〕、彼得·韋爾奇〔Senator Peter Welch〕）以及瑞典國防部長帕爾·約翰遜（Pål Jonson）等重量級嘉賓。如此重要的國際安全論壇，台灣當然也沒有缺席！我國由外交部政務次長陳明祺代表參與，加拿大在地受邀的台灣民間代表（NGO）則只有一個——Hello Taiwan的執行長江明信。

但最令人驚艷與敬佩的是，年僅15、16 歲的新民高中學生「三芯蘋」，小小年紀的她不僅站上國際舞台領獎，更以流暢的英文向全球安全領袖分享自身觀點，展現台灣青年世代的自信與勇氣。她的表現不僅替台灣爭光，也向國際社群證明：下一代的台灣人，已準備好在世界各地為民主與和平發聲。

就讀高中一年級的三芯蘋同學，她在全球眾多優秀青年中脫穎而出，成為2025年「15@15：青年建構民主」競賽中5位得獎者之一。小小年紀的她不僅站上國際舞台領獎、為台灣發聲，還有機會與多位世界領袖就國際重要議題進行深入交流，展現台灣青年的視野與思考，並積極傳遞我國在國際社會中的立場與聲音。（圖／受訪者提供）

與會後，Hello Taiwan的執行長江明信分享，這次論壇最值得注意的是，台灣在這次國際安全對話中扮演的角色比以往更加活躍，因為在論壇核心議題中，特別設有關於台灣的議程，例如「Taiwan：Time to Tend to（台灣：是時候呵護了）」，這凸顯了國際社會對台灣在全球民主防線中關鍵地位的認識。這屆論壇，不僅將台灣議題納入重要議程，更呈現出三大亮點，使國際社會得以更深刻地認識台灣、理解台灣，也看見台灣在捍衛民主安全上的決心：

一、經濟安全與反制脅迫：在論壇期間，台灣高層官員對加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）發出警告，指出加強與中國的貿易關係，將使加拿大更容易受到經濟脅迫 。這提醒了所有民主夥伴，經濟上的過度依賴最終可能成為北京對抗民主國家的籌碼，強化了HISF討論中關於經濟與國防必須互為保障的觀點 。

二、民主韌性與軟實力：台灣展現的公民活力和對自由的堅守，正是民主體系能夠對抗威權主義的「軟實力」，青年世代成為國際民主對話的新焦點就是其中之一。就讀台中新民高中一年級的三芯蘋，她的亮眼表現成功傳達台灣新世代的價值觀，象徵台灣民主火炬正由年輕人接棒、向世界持續發光。Hello Taiwan也表示，會繼續鼓勵及協助青年一同參與民間外交。

「15@15：青年建構民主」競賽的今年得獎者共有5名，除了我國的新民高中高一生三芯蘋（Marilyn San）外，還有來自義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭Diana Gerasymenko、厄瓜多Nicolás Castillo Guerra，以及紐西蘭的Tim Ion Max Sol。（圖／受訪者提供）

三、台灣官方與民間組織持續與國際夥伴並肩作戰：政府代表與NGO組織並肩發聲，展現台灣多元且活力十足的民主樣貌，也彰顯國際社群對台灣公民社會的高度重視。國內唯一獲邀出席的非政府組織（NGO）Hello Taiwan，該組織不僅受邀出席了HISF，今年也持續跟對華政策跨國議會聯盟（IPAC） 等國際組織保持聯繫與合作。這一連串的積極參與，是台灣向世界證明其作為一個可靠民主夥伴的最佳行動。

透過哈利法克斯國際安全論壇，世界再次看見台灣不僅是印太安全的重要夥伴，更是全球民主共同體中不可或缺的一員。從此可以明顯看出，台灣的聲音與價值，在國際舞台上愈加清晰而堅定。

