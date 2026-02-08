三大宮廟攜手送暖 周佳琪市長發放紅包傳遞新春祝福

【互傳媒／記者 戴英薇／屏東 報導】 屏東市公所與屏東縣政府攜手舉辦的「春節送暖．歲末關懷活動」今（8）日溫馨登場，屏東市長周佳琪分別前往屏東市聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟三地，親自發送春節紅包，將滿滿關懷在年節前夕送到弱勢家庭手中。

▲周佳琪市長前往屏東市聖帝廟慈鳳宮舉行紅包發送儀式。（圖／屏東市公所）

今年活動由三大宮廟共同挹注資源，結合民間慈善力量，讓關懷行動持續擴大，共有約1,190戶低收入家庭受惠，發放金額約119萬元。除紅包外，市公所特別準備「佳幸福禮包」，內含象徵平安吉祥的「馬上屏安」紅包袋與「馬上抱富」一元復始小卡，期盼為民眾迎來新年好運與祝福。

廣告 廣告

▲周佳琪市長前往屏東市玉皇宮舉行紅包發送儀式。（圖／屏東市公所）周佳琪市長與社會處長劉美淑到場關懷，並感謝屏東市聖帝廟慈鳳宮董事長陳沈碧蓮、玉皇宮主委陳懿惠、都城隍廟主委王家銘及眾多志工的熱情付出。周市長表示，「春節送暖．歲末關懷活動」已連續舉辦14年，不僅提供實質協助，更象徵地方長期累積的愛心與溫情，讓弱勢家庭在寒冬中也能安心過好年。

▲周佳琪市長前往屏東市都城隍廟三地舉行紅包發送儀式。（圖／屏東市公所）

周佳琪也呼籲更多企業、民間團體與善心人士共同投入公益行列，透過拋磚引玉，集結社會各界力量，打造充滿關懷與幸福的宜居城市。屏東市公所未來也將持續爭取資源，深化對弱勢族群的照顧，讓這股送暖能量在2026年春節持續延續，照亮城市每一個需要幫助的角落。