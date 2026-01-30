三大惡法清倉！經民連立院外抗議：立院成違法特權者「解套院」...反對為救國團、中天、顏寬恒貪污案解套

今（30）日是本屆立法院第四會期的最後一天，經民連在立院外舉行記者會，痛批國民黨進行法案大清倉，急忙要通過三大惡法，來替其附隨組織救國團與婦聯會、紅媒中天電視台、貪污立委嚴寬恒等違法特權，進行個案解套。

經民連並說，於此同時，藍白兩黨立法委員卻拖延國家總預算審查，將人民神聖託付的代議士職權，用在替違法特權者解套。台灣公民陣線與台灣經濟民主連合邀請各公民團體與公民夥伴於立法院群賢樓外抗議，監看立法院議事進行。

廣告 廣告

經民連智庫召集人賴中強指出，從2024年2月1日開始，傅黃體制至今剛好兩年。傅黃第一年目標是國會濫權、癱瘓政府、掏空國庫。第二年目標先是政策買票，然後就是更臭不可聞的捍衛極少數自己人的違法特權。立法院如今已成為特權階級的「特權院」、「解套院」與不顧國計民生的「瀆職院」。

賴中強表示，如果不是舊黨國貴族特權，誰可以像救國團一樣，在日月潭這樣的國際級風景區，向國家承租2萬5149坪的土地，長達43年，每月一坪租金只有3.5元？如果不是舊黨國貴族特權，誰可以像婦聯會一樣，強制進口商結匯美金一元要捐給婦聯會新台幣五角？然後，特權院今天要修法，讓救國團與婦聯會不用歸還不當黨產。

賴中強抨擊，如果不是「紅頂貴族」誰可以像中天一樣，明明換照申請已被NCC駁回，向法院聲請假處分也被最高法院裁定駁回，卻可以大大方方的拜託立委修法讓中天重新上架回頻道？如果不是海線顏家，誰有能耐從金門陳，拜託到桃園牛，再拜託到雲林張家班為其貪污罪除罪化修法連署提案？

賴中強痛批，這個立法院，已經是違法特權者的「特權院」、司法敗訴者的「解套院」。本會期為預算會期，立法院藍白黨人延宕總預算155天不審查，這樣的立法院更是不折不扣的「瀆職院」！

經民連智庫研究員林芯羽則說，今日要強行闖關的三大惡法，都是為司法敗訴者個案修法解套。

林芯羽接續表示，第一個解套法案《不當黨產條例》修法。不當黨產處理委員會已經公開聽證，處分認定救國團與婦聯會是中國國民黨的附隨組織，命移轉不當取得之財產。雖經當事人提起行政爭訟且尚在訴訟中，然而，台北高等法院107年度訴字第260號判決已確認婦聯會確實曾為中國國民黨之附隨組織，過去曾不當取得財產。

林芯羽再說，最高行政法院111年抗字第283號裁定及最高行政法院 108 年度裁字第 335 號裁定則認為救國團聲請於本案訴訟確定前停止原處分之執行為無理由。然而，中國國民黨委員游顥等37人提案修改《不當黨產條例》，企圖透過限縮「政黨附隨組織」的定義，以及將「曾經隸屬於國家」的組織排除於「政黨附隨組織」的範疇，都是在發現訴訟可能對其不利後的特權解套修法。

林芯羽續指，第二個解套法案，《衛星廣播電視法》修正，中天電視台被國家傳播通訊委員會（NCC）認定嚴重違規，不予換照，因此無法繼續在電視頻道播出。中天電視台向法院聲請假處分，要求在訴訟判決確定前應暫時許可換發執照，但是假處分已被法院駁回確定。

林芯羽說，中國國民黨人竟然想透過立法「創造」假處分，修法規定「在換照處分遭駁回、提起行政訴訟敗訴確定前」可以繼續原執照的播出。這本身就是對司法權的踐踏！法院不准許的假處分，韓國瑜改用議事槌來核發假處分！

第三個解套法案，林芯羽指出，是《立法院組織法》修正，台中地方法院透過刑事判決認定顏寬恒實際並未聘用林進福為公費助理，竟然詐取高達108萬4,976元之公費助理薪資及年終獎金。法院以利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑柒年拾月，褫奪公權參年。立委牛煦庭提案修正「立法院組織法」，要將立法院發給公費助理的公款，重新界定為對立法委員個人的補助款，就是在為顏寬恒的貪汙案脫罪。

（圖片來源：經民連）

更多放言報導

「冬季青鳥」飛出來了！昨超過6000人藍黨中央集結「聲討傅崐萁毀壞台灣民主」...今繞立院遊行提五大訴求

藍強推爭議法案...民團發起一連三日「討伐傅崐萁大遊行」號召青鳥立院、國民黨中央遊行：公民運動能做的就是究責！