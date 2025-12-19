三大挑戰衝擊全球！2025第六屆臺北經濟論壇揭示台灣在關稅、匯率與AI時代下的新定位與策略方向

【記者 薛郁雯/綜合報導】由台北法商經濟學術教育基金會、國立臺北大學經濟學系系友會及國立臺北大學校友總會共同主辦的「2025 第六屆臺北經濟論壇」於 12 月 19 日假臺北國際會議中心隆重登場！

主辦單位指出，本屆論壇的參與熱情達到前所未有的高度，報名人數已驚人地突破 1,000 人，創下歷屆新高，使得本次臺北經濟論壇成為今年參加人數最多的一場經濟論壇！這一爆炸性的參加人數不僅顯示出社會對於論壇主題的高度關注，更反映了當前全球政經局勢的緊迫感，讓本次論壇成為今年關注度與參與度最高的經濟論壇。

本屆論壇以「迎向全球經濟變局，強化臺灣競爭力──關稅與匯率挑戰下，臺灣的 AI 轉型契機」為主題，聚焦當前最受關注的三大經濟變數：關稅、匯率與人工智慧（AI），並匯集政商領袖、產業專家與學界代表，共同剖析台灣在國際經濟快速變動中如何借助 AI 強化競爭力。今年參加陣容強大，凝聚產官學力量，也延續「北大經濟幫」長期關注國家發展與產業趨勢的傳統。面對全球經濟局勢愈加多變，企業與社會大眾對相關議題的需求持續攀升，使本屆論壇的討論更具前瞻性與時代意義。

本次論壇邀請台北法商經濟學術教育基金會湯明達董事長、國立臺北大學林道通校長與校友總會許明仁理事長等多位重量級嘉賓進行開幕致詞。大會主席湯明達董事長指出，關稅政策調整與匯率波動持續牽動企業營運，而 AI 已深入影響產業流程、就業結構與投資策略，使今年成為觀察三大變數交互作用的重要時刻。論壇期望透過跨界分析與交流，協助台灣在變局中尋找新的發展定位。

專題演講分三場依序展開。首場由 Aiworks CEO 黃琇琳以「AI 驅動下的企業數位轉型實務」為題，概述企業轉型過程中導入 AI 的主要做法，並以產業案例呈現 AI 在不同情境中創造的實際效益。接續由台大商研所兼任教授暨 Andra Capital 合夥人林家振主講「AI 如何重塑價值鏈？從財星 500 強，看產業競爭力的未來版圖」，聚焦全球企業在面對成本、供應鏈與市場變化時，如何運用 AI 重新調整價值鏈布局，並說明 AI 在企業策略與營運模式中的核心角色。第三場專題演講由國立成功大學經濟學系主任暨台灣經濟學會理事長林常青以「全球經濟中的關稅與匯率挑戰」為題，從宏觀角度說明當前關稅政策與匯率波動對台灣產業的主要影響，並解析企業在面對外部不確定性時需進行的結構調整與風險管理方向。

論壇壓軸為林道通校長主持的 AI 高峰論壇，邀請臺北市政府資訊局局長趙式隆、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、美國高曼資本創辦人林敬倫、以及國立臺北大學副院長暨系主任郭文忠，共同從政府治理、AI應用、產業投資與學術研究等面向展開深度對談。論壇探討 AI 技術落地實務、政策支持的重要性、跨界人才需求與產業創新動能，並聚焦在關稅與匯率挑戰下，跨領域協作及 AI 整合如何成為台灣推動下一階段競爭力的關鍵。

主辦單位表示，未來將持續以論壇模式推動跨界交流，協助企業與社會在國際挑戰中尋求新解方，共同為台灣打造更具韌性與創新力的經濟發展道路。