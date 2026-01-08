三大支付助陣！ CashBack成軍對槓ShopBack、LINE購物

支付業者跨界賣流量，綠界科技及旗下綠界大數據打造CashBack，並邀來三大支付與SHOPLINE加入聯盟。

今（8日）一早，綠界科技、綠界大數據、拍付國際、iPassMoney 一卡通、街口支付以及SHOPLINE等業者在寒風中現身南港，不是為了自家服務站台，而是為了甫成軍的「CashBack返多多平台（簡稱「CashBack」）連袂站台。自詡爲「電商領域界的輝達（NVIDIA）」，其成軍概念不難理解，就是要兩頭賺，消費者在3大支付平台進入CashBack消費並付款，支付業者不僅可以賺取手續費，CashBack還可以對上架商品至CashBack的商戶，收取1成的成交費用。

廣告 廣告

CashBack號稱台灣首個「跨流量返利聯盟」平台，將CashBack定位為跨支付返利的整合平台，商家僅需一次串接，就可將商品上架，便可以套用跨支付返利機制，CashBack極力強調「商戶套用與門檻極低，而返利僅在實際交易成立後才會收取。」

CashBack多次強調此次成軍打造的是「跨流量返利聯盟」，以「不改變消費者行為、不增加商家技術負擔」為服務發想利基，讓返利精準發生在實際交易與轉換的關鍵時刻，協助商家將行銷支出轉化為可控的營運工具。

而CashBack的營運概念就是上架商品提供導購服務，宣稱收取成交費用的1成，較其他電商平台如momo購物、蝦皮購物或是PChome購物都更為便宜且精準，然而，目前在台灣類似的導購平台已有LINE購物與ShopBack。

面對市場先進者，綠界科技總經理劉士維坦言，剛成軍並無設定營運目標也坦言架上商品數量有限，現階段但求做出「影響力」。

穿著皮衣外套的綠界大數據總經理徐有鍵，一站上台，喊出的口號是要做「電商領域界的輝達」，協助商家面對最大的問題—就是「如何成長」，打破過往商家要花自己的能量和時間、單打獨鬥下成長，CashBack要做的是大聯盟，將台灣業者、零售開店平台慢慢加入整合、做大平台。

更多鏡週刊報導

王品集團創「三高」 2025年營收233億元蟬聯上市餐飲龍頭

規則大轉彎仍難救綠電缺口 業者苦喊風電本土供應鏈恐ByeBye

離岸風電3-3選商規則公布拚年底完成 業者嘆：誘因不大