三大極權國跨年大禮？中共、俄羅斯接棒軍演、北韓射飛彈 加劇緊張局勢

在解放軍大規模圍台軍演、台海動盪之際，中國的盟友北韓與俄羅斯也紛紛參一腳，加劇地區緊張情勢。

《產經新聞》29日報導，北韓軍方於28日在該國西側黃海周邊進行了「長程戰略巡弋飛彈」的發射訓練，並由金正恩親自視察。另外，俄羅斯也將自明年元旦起，在日本北方展開軍演，且將持續兩個月。

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩分別在2025年末與2026年初軍演，加劇地區緊張情勢。 圖／翻攝自央視

北韓剛進行完飛彈發射訓練

報導指，北韓飛彈發射演習中，至少發射2枚飛彈，飛彈依照預設軌道飛行約2小時50分鐘後命中目標。北韓指出，此次訓練的目的在於確認部隊對發射操作的熟練度，以及反擊態勢的完備性。

金正恩表示：「檢驗核嚇阻力量的可靠性與迅速反應能力，並持續展示其威力，就是行使戰爭嚇阻力。」他還稱未來會持續進行類似訓練。

南韓軍方聯合參謀本部指出， 28日上午8時左右已確認有多枚飛彈自平壤順安一帶發射。

俄羅斯預告元旦起將在日北方軍演

另一方面，根據日本政府相關人士28日受訪透露，俄羅斯已通知，將自明年元旦起在日稱「北方四島」、俄稱「南庫里爾群島」爭議領地周邊實施新軍事演習。

報導指，俄羅斯今年已多次通知在將在北方領土周邊進行演習，並片面停止包括日本在內各國船舶的「無害通航權」。面對俄方軍事活動日趨頻繁，日政府已透過外交管道提出嚴正抗議。

政府相關人士指出，俄羅斯通知將於明年元旦至3月1日期間，每天在色丹島北方的多個指定海域實施射擊演習。

除了鄰近日本軍演，近日俄羅斯外長拉夫羅夫在接受俄官媒採訪時也稱，日本應「審慎思考」軍事化進程，並表示「反對任何形式台獨」。中俄軍事與外交動作頻頻，恐讓地緣政治緊張局勢加劇。

