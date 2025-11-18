三大法人合砍710億元 外資轉賣調節0050與台積電

（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天跌破27000點大關，終場收26756.12點，重挫691.19點。外資17日終結連11賣，今天再由買轉賣，賣超元大台灣50（0050）逾12萬張居冠，其次為華邦電逾9.2萬張，台積電也遭賣超1.5萬張。

觀察三大法人表現，外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣710.3億元；其中自營商賣超191.42億元，投信賣超33.5億元，外資及陸資賣超485.38億元。

根據證交所資料，外資賣超元大台灣50達12萬8358張居冠，華邦電9萬2467張居次；其餘依序為群益台灣精選高息（00919）、台新新光金、元大高股息（0056）。台積電也遭調節，外資賣超1萬5668張。

外資買超前5名，力積電以5萬6407張居冠，旺宏2萬3524張居次；其餘依序為萬海、南亞、台玻。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，美國聯準會12月降息可能性降低，市場靜待輝達即將公布的財報，擔憂AI科技股估值過高，出現觀望氣氛，今天台股開低走低，大跌691點，收26756點，也反映先前累積大幅漲幅後的獲利了結賣壓。

他分析，今天外資及陸資賣超485.38億元，顯示外資出現觀望態度，接著就看台灣時間20日清晨公布的輝達財報，是否如預期；若是亮眼表現，將有望讓AI相關概念股吃下定心丸，並有助於行情上攻。（編輯：楊蘭軒）1141118