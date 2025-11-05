三大法人狂砍649億！ 網怕爆問誰在買：政府軍or義和拳？





隨著AI泡沫化疑慮再起，電子權值股今（5日）紛紛回檔，早盤一度大跌逾700 點，隨著權值股王台積電走弱，後續漲勢雖然收斂，終場仍收跌399.5點，其中三大法人合計賣超649.46億元，外資大砍台股575.27億元，創今年第三大賣超紀錄，引發網友議論紛紛，同時好奇誰在買，有人更點名散戶大軍進場抄底，意外掀起話題。

台股5日加權指數收在27717.06點，跌399.50點，跌幅1.42%，總成交值6171.39億元，三大法人賣超649.46億元，其中外資賣超575.27億元，投信、自營商分別賣超12.57億元及賣超61.61億元。

針對三大法人賣賣狀況，PTT出現熱議討論，網友普遍都好奇是誰接刀，矛頭大多指向是散戶大軍，不只貼文下方刷一整排「誰在買」，還有人表示「外資大賣就是抄底的訊號」、「買的是政府軍還是義和拳散戶？」、「外資從從容容，散戶樓下接」、「台灣散戶真的有錢」、「謝謝外資大賣喔！這樣大家才有便宜撿，感恩的心」。

不過也有人提醒，盤末外資有撿一堆回去，散戶抄底進場的下場，可能是被放生在山上，並且表示「好期待明天瘋狗是不是凹贏了」、「賣多一點，韭菜們接的很開心」、「等打穿季線再來收屍，不急」、「散戶們都有進去撐盤，準備套山頂了吧？」、「散戶接刀，山頂洗碗」。

（封面示意圖／東森新聞）

