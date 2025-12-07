三大法人買超助攻 台股年底作帳行情啟動有望再創高

〔記者張慧雯／台北報導〕台股多頭氣勢再起！統計12月首週三大法人全數站在買方，寫下8月以來首見，上週外資買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第二週買超92.53億元、120.71億元，三大法人週買超高達739.89億元。法人認為，年底作帳行情啟動，指數有望再創高點，進入2026年亦有高點可期。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

廣告 廣告

野村投信也認為，明年輝達出貨量可望顯著成長，加上輝達供應鏈技術門檻高，台灣擁有全球最完整的AI垂直供應鏈優勢，更是國際AI業者關鍵合作夥伴，AI後市依然樂觀，對台股將帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢，且短線修正不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局的良機。

元大投顧則建議，指數目前正處於前波套牢區，整體成交值卻呈現萎縮，大盤尚無餘力再創新高，由於籌碼狀況不理想，整理時間恐會加長，從看盤指標而言，台積電(2330)均線糾結造成波動不大，但不可忽略K線黑棒頻頻，後市投資人可多同步參考美國ADR走勢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

年終補貨手腳要快！Costco 15款全新優惠商品來了

不聽黨的話？上海新開兩家「壽司郎」 排隊14小時盛況空前

台灣機車文化強到離譜！「這數據」奪全球第一 其他國家只能看背影

