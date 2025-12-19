三大法人買超台股118.4億 外資賣超玉山金近8萬張

（中央社記者張建中台北19日電）台股今天上漲227.82點，收在27696.35點，成交值新台幣5519.3億元。外資賣超1.97億元，賣超玉山金達7萬9880張最多。

台積電今天以平盤1430元作收，聯發科和股王信驊收跌；不過在鴻海、台達電和金融、傳統產業股收漲下，大盤站回27684點月線關卡之上。

外資及陸資賣超1.97億元，自營商買超75.39億元，投信買超44.98億元；三大法人合計買超118.4億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超玉山金最多，達7萬9880張，其餘賣超前10名包括華邦電、台新新光金、台灣大、群創、大成鋼、旺宏、南亞、亞泥、統一。

外資買超前10名有上海商銀、第一金、群益台灣精選高息、陽明、中租-KY、和碩、聯電、中信金、力積電及國泰金。

分析師王兆立表示，美國通膨情況趨緩，經濟維持成長，且資金依然寬鬆，美股呈類股輪動，震盪向上攀升，台股未來走向也與經濟展望相關。（編輯：張良知）1141219