三大法人買超台股232.55億元

其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 21 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
四檔台股基金 今年淨申購破10億
據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。工商時報 ・ 11 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 1 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
翻車！南亞科爆2,646萬元違約交割 股價遭摜殺重挫逾6%
記憶體指標股南亞科（2408）爆出重大違約交割，金額合計高達2,646.45萬元。今（26）日以142.5元開出，隨後賣壓出籠，股價快速翻黑走跌，盤中最低一度觸及133.5元，下跌逾6%，其它記憶體相關族群也受到拖累表現疲軟。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
谷歌救發哥！聯發科漲停重返1300元市值回到2兆元 分析師：市場還它公道
IC設計龍頭聯發科（2454）受惠Google最新Gemini 3爆紅，傳出Meta將向Google採購AI晶片，激勵Google供應鏈走勢。聯發科今（26）日早盤股價急漲，開盤不到30分鐘即亮燈漲停，股價一口氣從1,185元漲至1,300元，大漲115元，市值重回2兆元。分析師表示，聯發科歷經一段整理，籌碼浮額已清洗乾淨，直呼今日股價表現是「市場還它一個公道」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前