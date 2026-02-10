三大法人買超630億 台股市值107.8兆攀新高

（中央社記者張建中台北10日電）台股蛇年即將於11日封關，今天在三大法人聯手買超630.14億元推升下，加權指數收在33072.97點，創下歷史新高，上漲668.35點，成交值6565.05億元，上市公司總市值達107.8兆元，同創新高。市場預期，封關指數及市值可望創封關新高。

隨著台積電創下新天價，達到1880元，上漲65元，市值攀高至48.75兆元，台股今天開高收高，加權指數與市值同步改寫歷史紀錄，單日市值增加2.16兆元。

三大法人同步買超，外資及陸資買超557.1億元，自營商買超28.28億元，投信買超44.76億元；三大法人合計買超630.14億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超國泰永續高股息（00878）最多，達2萬8669張，其餘買超前10名有群益台灣精選高息（00919）、華航、群創、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、長榮航、主動復華未來50（00991A）、鴻海及國泰台灣科技龍頭（00881）。

在外資買超推升下，鴻海股價上漲2.5元，收在221元，市值攀高至3.08兆元，超越台達電的3.07兆元，重登台股市值第2位，僅次於台積電。

外資賣超前10名有華邦電、南亞、復華富時不動產（00712）、旺宏、華新、台化、元大金、台塑、南電及景碩。

股王信驊今天震盪收低，下跌175元，收在9325元，其餘高價股漲跌互見，台股今天維持33千金。觀察勤誠、華城、高力、竑騰及漢唐收盤價皆在900元以上，預期台股千金股陣容不排除可望進一步壯大。

資深分析師王兆立表示，台積電是台股今天指數創新高的主要動力，也是多頭重要指標。預期台股11日封關，指數及市值可望創下歷年封關新高。（編輯：楊凱翔）1150210