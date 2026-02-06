三大法人賣超台股192億元 外資逆勢加碼DRAM股

（中央社記者曾仁凱台北6日電）台股今天劇烈震盪678點，早盤殺低最多下跌逾630點；隨著台積電股價黑翻紅收在全日最高點，集中市場指數終場小跌18.35點，收在31782.92點。成交值新台幣6780.75億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人今天合計賣超192.26億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超71.52億元，連2賣，相較週四賣超726.94億元明顯收斂；自營商今天賣超188.86億元，僅投信站在買方，買超68.12億元。

個股方面，外資今天買超前3名為力積電4萬896張、聯合再生2萬1589張、華新2萬1163張。包含力積電，加上第5名南亞科和第8名華邦電，今天外資買超榜前10名，就有3檔DRAM股。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為元大台灣50達2萬6941張、台玻2萬520張、凱基台灣TOP50計1萬2001張。另外，外資今天賣超台積電6574張排名第9。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美國科技股最近回檔，拖累台股，他認為這主要是因為漲多，並非基本面改變。包括亞馬遜、微軟等雲端巨擘持續加大AI建設的資本支出，受惠最大就是台灣的半導體廠和AI供應鏈，對於台股多頭看法不變。

另外，美國總統川普1月底宣布將提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）擔任下一任聯準會主席，引發資產重新定價的市場疑慮，包括比特幣、黃金、白銀等貴金屬價格暴跌；但蔡明翰認為，比起降息，基本面才是最重要。

蔡明翰分析，投資人進場買黃金、白銀，並非看到未來有多大遠景，而是預期價格會上漲，相關資金面受央行政策影響較大；反觀AI股趨勢明確，沒有看到太大反轉訊號，部分投機的資金撤出，反而有機會為股市帶來利多。（編輯：張良知）1150206