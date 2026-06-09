三大法人賣超台股778.57億元

財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。

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