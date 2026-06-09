三大法人賣超台股778.57億元

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新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
「亞股閃崩」黃仁勳開金口！他「一句話」籲股民別怕
財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。
訂單能見度明確＋營收亮眼！「老牌散熱廠」衝漲停奪強勢股王 「這2檔」股價連7噴進榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（9日）終場收44,704.44點，上漲1201.66點或漲幅2.76%，成交額達1.15兆元。老牌散熱廠高力（8996）近期營運...
外資4天倒貨3439億！台股暴漲1201點竟遭瘋狂提款 法人不敢大意、網喊：大媽又力扛外資小兒賣壓了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股9日上演強勢反攻戲碼，加權指數終場大漲1201點、收在44704點，不僅寫下近期最大單日漲點之一，也讓市場情緒迅速回溫。...
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將
恐重演股市海嘯？專家點名「2大資產」將成保命符
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點。眼看股市迎來劇烈回檔，引發投資人集體恐慌，資產管理規模高達 40 億美元的華爾街巨鱷「史密德（Bill Smead）」警告，坦言目前的市場已進入「後期狂熱階段」，恐將重演 1970 年代的歷史崩盤，迎來「失落的十年」，陷入長期資產零報酬的漩渦內，並點名「這 2 大核心資產」將成為 AI 狂熱泡沫破滅時，唯一的避難所。
台股暴跌千點突「神V轉」！專家：第四法人正發力
財經中心／王妤倢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點，引發不少投資人高度恐慌，擔憂台股將就此迎來熊市崩跌行情。不過，面對市場如此劇烈的震盪，知名財經作家狄驤卻逆風在社群發文高喊：「又是一次經典的財富重分配！」並自爆站「這1方」。同時，他更直言大批散戶組成的「第四法人」此時此刻正在強力發力。
傳出打入高通供應鏈！八大公股卻倒貨這「晶圓代工廠」逾4.8億元逾3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤即開低走低，盤中最低下探至42,376.86點，最終收43,502.78點，崩跌1568.16點，下跌3.48%，台股史...