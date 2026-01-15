三大法人賣超台股86.91億元

其他人也在看
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 42
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 1
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 3
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 1
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 28
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 5
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
機器人股60檔集體熄火！「機電大廠」漲停後爆摔破4%領跌 智邦營收創佳逆風強漲
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時5分暫報30,721.69點，維持在下跌220.09點或跌幅0.71%...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台灣有多少有錢人？億元級富豪將衝破15萬人 財富飆59兆元
台灣人多有錢？中國信託銀行最新公布《2026年台灣超高資產客群財富洞察報告》，億級資產客群持續擴大，預估3年後，財富總額達到59兆元，人數增加到15.5萬人，其中，淨資產規模達新台幣1億元以上的高資產客群預估將由8000人增加到1.1萬人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
碩禾、鈞寶再飆漲停！半導體股力士、品安強勢亮燈 蜜望實、光鼎攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周三全面收黑，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）下挫1.44%，台積電ADR也下跌1.24%，拖累台股今（15）日開低，開盤下...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
快訊／又創新高！台積電Q4獲利猛噴發 EPS 19.5刷新歷史紀錄
台灣積體電路製造股份有限公司於今（15）日公佈2025年第四季財務報告，單季合併營收衝破兆元大關，達新台幣1兆460億9千萬元。與去年同期相比，營收增加20.5%，稅後純益與每股盈餘（EPS）則同步強勁成長35.0%，EPS來到19.50元。若與前一季相較，獲利表現同樣出色，稅後純益增加11.8%，顯示公司在高階半導體市場的獲利動能持續擴張。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 11