三大法人賣超291億！MSCI調整股波動加劇 台股噴7130億大量彈升0.26%

台積電（2330）24日震出7.9萬餘張大量，股價殺尾收在最低價1,375元，台股則整場於高檔震盪，盤中最多漲329.19點、觸及5日線，達26,764.13點，最少漲47.39點、為26,482.33點，類股表現金傳強於電子；臨收除了台積電急殺之外，台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、京元電子（2449）、宏碁（2353）等電子要角也遭空頭加重調節，終場大盤指數僅彈升69.3點、漲幅0.26%，5日線得而復失，成交值更在MSCI調整將生效下，暴衝至7,130.13億元，光是台積電就達1,092.66億元。三大法人則續賣超291.37億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超299.56億元，投信賣超6.97億元；自營商買超（合計）15.15億元，其中自營商（自行買賣）買超10.11億元、自營商（避險）買超5.04億元。

盤面上，友達（2409）、宏碁遭剔除MSCI全球標準指數成分股，成交量分別暴衝至592,529張、354,150張，但友達仍收漲0.46%、宏碁則下跌1.61%。另，股王信驊（5274）列入MSCI全球標準指數成分股，股價大漲5.43%、收6,405元，帶動23千金漲多跌少，精測（6510）、光聖（6442）更強勢收漲停，穎崴（6515）、創意（3443）也大漲逾7%。

此外，金融超級法說周今日由富邦金（2881）揭幕，富邦金挾近10萬張大量，股價漲3.72%、收92元，帶動國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等齊漲逾2%，扮演盤面多頭主力。而台塑四寶由台塑化（6505）、南亞（1303）分別收漲4.71、4.38%領漲，台塑（1301）、台化（1326）也隨之收紅，為今日多頭得力副手。

觀察成交值超過百億元個股有6檔，股價僅致茂（2360）、南亞科（2408）收紅。依序為：台積電1,092.66億元，股價跌0.72%、收1,375元，盤中最高1,405元、最低1,375元；致茂295.92億元，股價漲4.65%、收810元，盤中最高834元、最低781元；貿聯-KY 266.76億元，股價跌2.8%、收1,560元，盤中最高1,660元、最低1,530元；南亞科251.69億元，股價漲2.14%、收143元，盤中最高145.5元、最低138.5元；金像電232.28億元，股價跌1.82%、收540元，盤中最高571元、最低534元；京元電子227.14億元，股價跌0.49%、收203.5元，盤中最高209元、最低203元。

