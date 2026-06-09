三大法人賣超778億誰在買？台股漲逾1200點 聯發科、國巨飆漲停
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美股科技股買盤強勢回流，費城半導體指數漲5.61%，激勵台股今（9）日全面反攻。加權指數開高走高，盤中一度勁揚1318.93點，終場大漲1201.66點、漲幅2.76%，收在44704.44點，成交值達1.15兆元。盤面由電子股、金融股及被動元件族群等領軍上攻。
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三大法人賣超台股漲 戲稱有第四法人
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台股今天強勢反彈，重返44000點大關，但盤後公布的三大法人買賣超數據卻讓不少投資人感到意外。
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從籌碼面來看，三大法人合計賣超778.57億元，其中外資賣超917.33億元，已連續4個交易日站在賣方；投信則持續加碼，買超205.67億元；自營商也呈現賣超66.91億元。換言之，台股在單日漲超過1200點的情況下，三大法人卻逆勢調節，形成「指數大漲、法人大賣」的現象。
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對於台股漲與法人賣的狀況，財經作家游庭皓在社群平台發文表示：「台股第四法人：神積護體，扶積滅洋！」
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他先前發文表示，「台股第四法人」指的是散戶力量越來越強大；而新的投資族群不只買個股，也會藉由ETF分散個股風險，並重壓台積電（神積）看好台灣未來，這也讓台股縱使在外資（洋）大舉提款之際，依舊可以強勢收高。
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權值股反攻 聯發科漲停、市值重返7兆元
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今天權值股普遍走強，台積電（2330）小漲10元或0.44%，收在2305元。
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二哥聯發科（2454）的表現更為亮眼，因為被亞系外資點名，看好其切入Google TPU供應鏈角色升溫，激勵聯發科今開高走高，午盤後攻上漲停鎖死，終場大漲9.95%，收4475元，市值重返7兆元。
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其他權值股同步走強，台達電（2308）漲7%，收2415元；鴻海（2317）漲2.97%，收277.5元；日月光投控（3711）勁揚29元或5.37%，收569元。
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國巨獲外資調升目標價 被動元件掀漲停潮
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盤面另一焦點落在被動元件族群。產業龍頭國巨（2327）獲美系外資大幅調升目標價，從495元上調超過3倍至1500元，激勵市場買盤湧入。
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此外，國巨昨日公布5月營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%；累計前5月營收672.63億元，年增27.4%。
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在外資報告與營收利多雙重激勵下，國巨股價開盤不久即攻上漲停，終場收在826元。
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受龍頭股帶動，被動元件族群普遍上揚，包括凱美（2375）、立隆電（2472）、大毅（2478）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）等共有19檔亮燈漲停。
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金融股指數首站3000點 富邦金、國泰金齊創新高
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除了電子股表現亮眼外，金融股也成為推升大盤的重要力量。金融類股指數漲6.30%，首度站上3000點整數關卡，寫下歷史新頁。
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其中富邦金（2881）漲9元或7.76%，收125元；國泰金（2882）繼日前首度突破100元關卡後，今日再度強勢上攻，漲9元或9.47%，收104元，雙雙改寫金控成立以來新高紀錄。
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此外，凱基金（2883）、永豐金（2890）漲幅也均超過7%，同步創新高。
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值得注意的是，外資今買超前十大個股全數為金融股，包括第一金（2892）、彰銀（2801）、台新新光金（2887）、臺企銀（2834）、玉山金（2884）、永豐金、三商壽（2867）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）及遠東銀（2845）。
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CPO題材發酵 大立光獲外資升評攻漲停
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光學鏡頭廠大立光（3008）今日同樣成為市場焦點。大立光今天召開股東會，通過每股配發現金股利80元，也通過發行700張限制員工權利新股。
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同時大立光今年首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展示共同封裝光學元件（CPO）解決方案，正式切入光纖陣列單元（FAU）與微透鏡陣列（MLA）等光通訊元件領域，被市場視為跨足AI伺服器光通訊供應鏈的重要里程碑。
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美系外資最新報告也看好大立光在CPO領域的發展潛力，將投資評等由中立調升至買進，目標價更由3535元上調至5325元。
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受惠於CPO題材發酵及外資升評激勵，大立光今天股價強勢表態，盤中直攻3885元漲停價，終場漲350元。
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費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
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明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
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